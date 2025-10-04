Кралят на попа Майкъл Джексън може да е завладял света с глас и танци, но явно не и с... дезодорант.

Според музикалната легенда Лайънъл Ричи, певецът е бил известен сред колегите си с прякора „Миризливият“, разкрива британският Independent.

„Майкъл беше като разсеян професор – гениален, но и напълно откъснат от реалността“, пише Ричи в мемоарите си „Наистина“.

Той разказва, че прочутият продуцент Куинси Джоунс често се ядосвал на Джаксън и му напомнял да се преоблича:

„Майкъл сам се смееше, когато осъзнаваше, че не е сменял дрехите си с дни. Просто не му правеше впечатление“, спомня си Ричи.

Причината според него била простичка – огромната популярност на певеца. Джаксън непрекъснато бил на турнета, а дори когато искал да занесе дрехите си на химическо чистене, те изчезвали, защото фенове ги крадели за спомен.

„Когато идваше при мен, носеше някакви дънки и тениска. Дънките или му падаха, или бяха твърде къси… а понякога и миришеха“, признава Ричи с усмивка.

Изданието припомня, че петима от бившите домашни помощници на Джексън също са го описвали като „най-мръсния и нехигиеничен мъж в Холивуд“.

И въпреки това, дори след смъртта си, Майкъл Джексън продължава да е сред най-великите и най-печелившите звезди на всички времена.