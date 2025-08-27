П евецът, за когото отдавна се говори, че е син на Майкъл Джексън, ще се изяви на „Интервизия“ - певчески конкурс, който се определя като руския отговор на „Евровизия“.

44-годишният Б. Хауърд е избран да представлява САЩ на събитието, което ще се проведе в Москва на 20 септември за първи път от 1980 г. В него ще участват 21 държави от целия сват, включително и Съединените щати.

„Интервизията“ е стартирана за първи път през 60-те години на миналия век като съветска алтернатива на „Евровизия“, в която участват много страни от източния блок, преди да бъде прекратена през 1980 г.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. руснаците са изключени от конкурса за поп музика. Преди време Путин лично нареди „Интервизия“ да бъде възобновена, като „приятелски нации“ ще имат право да участват. САЩ сега изглежда са в този списък, особено като се има предвив неотдавнашното историческо пътуване на Путин до Аляска.

Music has connected us: USA presents its representative at “Intervision’25”. Meet singer, songwriter and producer Brandon “B.” Howard 🇺🇸



He is a world-class star whose music beats borders and unites cultures 🤝



Please support him with your likes 👍#Intervision2025 pic.twitter.com/tXFzEHafa7 — Intervision 2025 (@intervisionwld) August 21, 2025

Организаторите на фестивала обявиха, че Б. Хауърд, чието истинско име е Брандън, ще се изяви за САЩ. Те написаха в своя Telegram канал: „Певецът е израснал и се е развил като изпълнител в музикална династия под ръководството на майка си, легендарната изпълнителка Мики Хауърд, и под наставничеството на семейство Джаксън“.

Други участващи държави са Беларус, Китай, Колумбия, Куба, Египет, Етиопия, Индия, Казахстан, Кения, Киргизстан, Мадагаскар, Саудитска Арабия, Сърбия, Южна Африка, Таджикистан, Узбекистан и Венецуела. Сред забележителните звезди са Слободан Тркуя от Сърбия, който има армия от фенове на Балканите, и Настя Кравченко от Беларус.

Хауърд е бил обект и на спекулации, че е незаконен син на Майкъл Джексън, предвид сходния му външен вид и близостта му с клана Джексън. Майката на R&B певеца, автор на песни и продуцент е 64-годишната Мики Хауърд, която патриархът на семейство Джаксън, Джо Джаксън, е представлявал през 80-те години на миналия век. Мики се запознава с Майкъл през 1982 г. и синът ѝ се ражда скоро след това.

През 2010 г. Брандън издаде дебютния си албум Genesis по договор с Universal Records Japan и според профила му в LinkedIn е работил с дълъг списък от изпълнители, включително Ни-Йо, Крис Браун, Сиара, Ванеса Хъдженс и Джейсън Деруло.