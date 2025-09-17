П лейбекът с вокалната група на Петя Буюклиева е бил откраднат за концерта с любимите песни на Бургас, ожали се самата тя.

„Както си сърфирах във Фейсбук – и изведнъж видях видео на песента „Пролет“ на великия Тончо Русев по стихове на незабравимата Петя Дубарова с моите вокали и не можех да повярвам, че са ме повишили в беквокалистка. Не го очаквах точно от Георги Милтиядов и неговата съпруга Виктория Главчева“, сподели пред „Телеграф“ звездата.

Съд

Тя е очаквала да получи извинение от младите таланти, но след като не го е получила, е изказала разочарованието си публично. „Чак към 22 ч. г-н Милтиядов ми изпрати съобщение, в което се опита да замаже положението, че трябва да се чуем и да се разберем, че не трябвало да му давам гласност. Сега на концерта за София в НДК (тази вечер в зала 1 – б.а.) сигурно ще се видим и ще му кажа, че не се прави така. Той най-добре знае как стоят нещата и не бива по този начин да дава лош пример на най-новото поколение изпълнители. Не искам да я коментирам, но съпругата му се опитва да ме имитира. Не е успешно, защото не може да влезе в моята енергия. Затова и не разрешавам това изпълнение да се излъчи по телевизията. А ако не ми спазят правата, ще стигнем и до съд“, продължава Буюклиева.

Гара

Петя е направила цяло разследване как е стигнал нейният глас до сцената на летния театър в Бургас. „Звъннах на аранжора Васил Делиев, който ми каза, че Милтиядов му се е обадил и е помолил за нотите. Като мой златен хит в съпровод на големия симфоничен оркестър на БНР, те се пазят в нототеката на радиото и той му ги е предоставил. Но кой му е дал траковете и защо са използвали гласовете ни с Ники Манолов, тъй като и той се чува, не знам. Като простреляна съм от това, че ме прескачат и не смятат за нужно да ме питат дали може. Нито съм малка гара, нито съм на небето – жива съм и това е грубо показване на правата ми“, изплака певицата. „Телеграф“ потърси и композитора и диригент Георги Милтиядов за коментар, но до редакционното приключване на броя той не отговори.

Лео Богдановски