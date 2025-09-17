Д олф Лундгрен предостави здравен ъпдейт едва 10 месеца след като обяви, че официално е излекуван от рак. Легендата от „Роки“ съобщи на журналистите по време на BAFTA TV Tea Party в Бевърли Хилс, че се чувства „много добре“ след победата си над болестта миналата година.

Шведската холивудска звезда, на 67 години, разкри, че е водил тихо битка с рака в продължение на осем години, като първоначално е бил диагностициран с рак на белия дроб още през 2015 г. След период на ремисия, болестта се завърнала през 2020 г., а лекарите му казали, че му остават само две-три години живот.

Той сподели: „Няма признаци на болест. Беше тежка битка в продължение на около пет години. Всъщност около три лоши години, но сега е по-добре – така че съм се върнал към нормалното, тренирам отново“.

Въпреки че сега режимът му на упражнения е по-малко строг, Лундгрен твърди, че все още може да постигне „всичко“, което е можел преди да получи тежката диагноза. Актьорът сподели пред списание People: „Успокоих се малко. Не излизам толкова късно, не тренирам толкова интензивно, но ходя във фитнеса четири-пет пъти седмично. Просто съм малко по-щадящ към себе си физически, мисля“.

В последна публикация в социалните мрежи той размишлява как се е променило отношението му към живота след болестта: „Всеки ден съм все по-благодарен за всичко, което имам, и за всичко, което вселената ми е дала, и се опитвам наистина да се радвам на хората, които обичам – моите деца, съпругата ми и приятелите ми. Беше голямо откритие за мен и всъщност беше положително преживяване, мисля. Ако не бях имал рак, може би щях да направя някакъв луд каскадьорски номер и да се нараня сериозно, защото преди бях малко прекалено интензивен“.

Лундгрен, баща на дъщерите Ида (29 г.) и Грета (23 г.) от първия си брак с Анете Квиберг, се ожени за Ема Кродаал през 2023 г.

Той е размишлявал дали стероидите, които е използвал по време на бодибилдинг и снимките на екшън филми, може да са повлияли на здравословните му проблеми. В по-ранна публикация в социалните мрежи той призна: „Пробвал съм стероиди през 80-те и 90-те години. Не знам дали това има нещо общо с рака, но, разбира се, се замислих дали може да има връзка. Винаги мислиш, че си направил грешка. Мисля, че може би има някаква връзка между терапията с тестостерон и рака“.

Отразявайки рецидива си през 2020 г., екшън иконата сподели: „През 2020 г. бях в Швеция и имах някакъв вид киселини в стомаха, не знаех какво е, затова направих MRI. Откриха, че има няколко нови тумора в тази област. Намериха още един тумор в черния дроб, и си помислих: „О, по дяволите“. Тогава започна да ми става ясно, че това е сериозно. Хирурзите се обадиха и казаха, че е пораснал, твърде голям, достигнал размера на малък лимон. Попитах ги колко време ми остава, мисля, че казаха две-три години, но от тона им разбрах, че вероятно е по-малко. Тогава си мислех, че това е краят със сигурност“.

След втора експертна оценка актьорът започна лечение и премина през операция за отстраняване на няколко тумора. Той разказа: „На следващия ден след операцията ми, извадиха един тумор, после още два, които намериха, и още три малки. Надявам се да е почистено“.

В емоционален ъпдейт миналия ноември, той обяви, че е свободен от рак. Тогава той изрази облекчението си: „Здравен ъпдейт – най-накрая без рак, с благодарност и вълнение за светло бъдеще. Благодаря за цялата подкрепа винаги“.

Източник: БГНЕС