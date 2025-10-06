А ня Пенчева се сдоби с 2 килограма тиквички след премиерата на „Код жълто“, най-новия спектакъл, в който участва, научи „Телеграф“.

Това произлязло онзи ден, а тиквичките били купени и донесени в театралния салон от дъщерята Петя, която твърди, че тези дни трудно се добира до майка си.

График

Петя обяснява ситуацията покрай премиерата в София: „Навярно за по-голямо удобство представлението се казва “Код жълто”, а навън вали като из ведро. Не съм виждала мама от 10 дни, което е ужасно много време за отношения като нашите. Както си му е редът, по протокол сме взели цветя за всички дами. На премиера като на премиера - има и подарък за мама. Онова, което тя не подозира, е, че под опаковката на тежката кутия се крият 2 кг тиквички, защото съм се затъжила както за нея, така и за най-вкусните тиквички, които само тя може да изпече“. След това дъщерята на звездната актриса допълва финално: „И аз искам малко време с мама, та реших, че подаръкът днес е добра първа стъпка. Щом ние с Ангел Караньотов (б.а. - брат й) трудно се дореждаме до графика й, за внуците не питайте“.

Комедията „Код жълто“ се очертава като един от хитовете на театралния сезон и освен в столицата ще бъде представена и в други градове на страната още тази есен. Там Аня Пенчева е чистачка, която заедно с други жени повежда бунт срещу един мъж.

Филм

Тези дни звездата се снима и в новия филм на Илия Костов. Неговото работно заглавие е „В очакване на Ал Бано“. Там Аня е в ролята на актриса, която понякога прекалява с капризите си.

Георги П. Димитров