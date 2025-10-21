Д женифър Флавин, съпругата на холивудската легенда Силвестър Сталоун, предизвика буря в Холивуд, след като публично осъди тенденцията някои звезди да насърчават децата си да сменят пола още от малки.

„Холивуд, знаете, е място за себеизразяване. Ако днес се чувстваш като котка — значи си котка. Но децата не са аксесоари. Те са малки хора, които имат нужда от структура и посока“, каза Флавин в подкаста на Кейти Милър.

По думите ѝ богатството и разглезването на децата в семействата на известните водят до хаос и липса на граници. „Има твърде много от всичко. Това е разрушително за едно малко съзнание“, допълни тя.

Флавин даде за пример собствените си три дъщери, които от малки били „мъжкарани“ и обичали спорта: „Никога не съм казвала: ‘О, ти си момче’. Просто ги насърчавах да бъдат себе си.“

Коментарите ѝ идват на фона на все по-честите случаи, в които деца на известни личности променят пола си или се обличат като противоположния. Сред тях са синът на Наоми Уотс, транссексуалната дъщеря на Илон Мъск и слуховете около дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит.

Флавин не е сама в позицията си — и писателката Дж. К. Роулинг бе „отменена“ от Холивуд заради подобни изказвания, но наскоро заяви, че „тормозът вече не е модерен“.

57-годишната Дженифър и 79-годишният Сталоун са заедно от почти три десетилетия. Двамата преживяха шумна раздяла през 2022 г., но впоследствие се събраха отново. Семейството има три дъщери — София (29), Систин (27) и Скарлет (23).