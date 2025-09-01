К ралица Камила е била жертва на опит за сексуално посегателство като тийнейджърка и е използвала тока на обувката си, за да се пребори с нападателя си, твърди нова книга за монархията.

Според „Power and Palace“, публикувана в „Сънди Таймс“, кралицата е разказала на Борис Джонсън за нападението, докато е бил кмет на Лондон, позиция, която е заемал от 2008 до 2016 г. Валентин Лоу, автор на книгата и бивш кралски кореспондент на „Таймс“, е разговарял с бившия директор по комуникациите на Джонсън, Гуто Хари, който си спомня как бъдещият премиер му е разказал за срещата, състояла се в Кларънс Хаус около 2008 г.

В откъс от книгата Хари казва, че двамата „се разбирали като горяща къща много добре“, като Джонсън не спирал да обяснява колко много се възхищава и харесва Камила. Лоу добави: „Но сериозният разговор, който проведоха, беше за това, че тя е била жертва на опит за сексуално посегателство, когато е била ученичка. Тя била във влак за Падингтън – на около 16, 17 години – и някакъв мъж се опитал да я хване…“.

Когато Джонсън я попитал какво е направила след това, тя отговорила: „Направих това, което майка ми ме е учила. Събух си обувката и го ударих по гърдите с тока. Тя беше с достатъчно самообладание, когато пристигнаха в Падингтън, за да скочи от влака, да намери мъж в униформа и да каже: „Този ​​мъж току-що ме нападна“, и той беше арестуван“.

78-годишната кралица отдавна води кампания срещу домашното насилие и сексуалното насилие и е посветила благотворителната си дейност в кралското семейство на подкрепа на жертвите на сексуално посегателство. Преди няколко години тя се застъпи за идеята за тоалетни чанти за хора, които са били нападнати, идея, която наскоро беше възродена.