Ж ителите на Делчево не възприеха призивите за поддръжка на д-р Ненад Цоневски, който е обвинен за смъртта на 14-годишното куче Мая в София. Част от северномакедонските фейсбук групи, включително и местната общност в „Делчево Днес“ не откликнаха в подкрепа на специализанта от ВМА, който на 9 ноември прегази кучето, показа проверка на „Телеграф“.

„Може да се случи на всеки да сгази куче, ама да излезеш от колата, да видиш, че си прегазил невинно същество, и да си влезеш в колата все едно нищо не е станало. Не е нормално“, пише Нена Панова. „Не може да се крие цял живот в Делчево. Където и да отиде, няма да може да влезе в Европейския съюз. По-добре да се предаде. Не може да има поддръжка за такива неморални хора. Не разбирам неговите поддръжници, те са малоумници“, допълва Нада. „Не показа никаква загриженост. Какъв лекар! Избяга само. Убиец“, коментира Боки. „Никаква поддръжка за този. Академичният успех не значи автоматично човечност и емпатия. Светът е пълен с неправди“, споделя в друг коментар местната жителка Витанова. „Прибрал се в Македония. За какво ни е тук? Не ги искаме такива. Не ни трябват психопати“, категорична е Виктория Десподовска.

Разбира се, д-р Цоневски има и подкрепа от местните, но тя е значително по-малка на фона на общото недоволство. Все пак става ясно, че е бил добър и прилежен ученик, докато е учил в местната гимназия СОУ „Методи Митевски-Брицо". Като ученик не е създавал никакви проблеми до завършване на образованието си през 2014 г. След това е заминал да учи в България. Местните предполагат, че е по програма за българи, или т.нар прием по Постановление №103. Тя е безплатно обучение за студенти, които могат да докажат български произход. Те не се явяват на общия конкурсен изпит, а се приемат по класиране въз основа на дипломата си за средно образование и специална квота места, определена от Министерството на образованието и науката. Цоневски е завършил Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". „Като дете имаше куче. Не е садист, не мрази животните. Сигурно е случайно“, коментира Биляна от Делчево и призовава за поддръжка за Ненад. „Докторът трябва да се чувства виновен пред съвестта, ако я има. Това е морална отговорност. Всички сме еднакви пред закона и си носим отговорността, ако сме сгрешили, независимо дали става дума за лекар или скитник“, категорична е съгражданката му Таня Тръчкова. „Не бива да го браним тук, защото Македония не е земя на диваци. Няма да ставаме съучастници на един болен ум!“, допълва Мариана Перич.

Ден след като на 9 ноември д-р Цоневски брутално прегази кучето Мая, медикът се покри. Оказа се, че по тъмна доба на 10 ноември е напуснал квартирата си на улица „Пчиня“ 18 като партизанин. Комшиите го видели да идва със свой приятел или роднина. Медикът е бил облечен с тъмен суитчър, с нахлупена качулка. Събрал е багажа си, носил е куфари, чанти и няколко черни чувала с багаж. Натоварил ги е в тъмния си „Фолксваген Пасат“, същия, с който бе заснет да прегазва Мая, и е офейкал. По-късно негови колеги от ВМА разкриха, че лекарят е напуснал пределите на България в посока родния си град Делчево в Северна Македония. След като тази информация мълниеносно се разпространи в социалните мрежи, природозащитници от двете страни на границата организираха протест пред главния вход на Военномедицинска академия, носейки кучешки каишки. Исканията са за затвор за медика, отнемане на българското му гражданство и лишаване от медицински права.

Цоневски се е върнал в София, след като три дни бе в неизвестност. По съвет на адвокат медикът се е явил в четвъртък сутринта в Трето районно управление, където са му предявени обвинения. На хирургат е наложена гаранция от 5000 лева за прегазването на кучето Мая, която имаше рани, несъвместими с живота.

„Ние, група граждани в подкрепа на д-р Ненад Цоневски, бихме искали публично да изразим нашата морална подкрепа за лекаря Ненад Цоневски – наш съгражданин, който е млад и перспективен човек, а който наскоро неволно прегази улично куче в България - нещастно събитие, което може да се случи на всеки водач. Считаме, че е несправедливо този нещастен случай да се използва за публично осъждане и отправяне на обиди към човек, който е посветил кариерата и живота си в помощ на другите. Доктор Ненад Цоневски е първенец на своя випуск, завършил е медицински факултет с изключителен успех и към момента специализира хирургия. Познат е със своята посветеност, хуманност и скромност“ – се казва в писмо, изпратено от „Групата за подкрепа на д-р Цоневски“ във Фейсбук. „Подадох жалба до над 10 европейски институции, които да сезират и следят отблизо случая, защото българите не вярваме в правосъдието в България и на съдебната система. Прикачих им видеото, на английски в pdf формат изявлението и снимка на Мая. Ако някой иска да подаде сигнал към същите звена и така заедно да засилим натиска върху съдебната система, моля да ми пише. Ще дам и списъка с имейлите. Просто накрая се разписвате с вашето име и им го изпращате на съответната поща! Колкото повече, толкова повече! В името на Мая и всички животни, изгубили живота заради изродите в България! Подадох и жалба до ВМА. След като са го махнали от поста, значи този публичен натиск има ефект! Кой иска да прати сигнали в ЕС?? Мога да му изпратя на имейл“, пък пише Милена Милчева, администраторката на групата. „Най-строго наказание за Ненад Цоневски - убиеца на Мая“.

