Г олям протест се провежда в момента пред ВМА в София срещу македонския лекар специализант Ненад Цоневски, който уби кучето Мая.

Хората настояват за справедливо наказание на доктора, който до изясняване на случая е отстранен от ВМА. Протестиращите носят каишки в памет на прегазената Мая.

Както вече знаете, Цоневски се е върнал у нас и с адвокат е бил в 3 РУ за разпит и му е определена гаранция в размер на 5000 лв.!

На брифинг вчера говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че Цоневски е обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на което е настъпило тежко увреждане. По думите му доказателствата, събрани към момента водят към извода, че е имало умисъл от страна на извършителя.

Смъртта на кучето Мая в София провокира протест и във Варна. Той е планиран за 15 ноември (събота) от 11:00 часа на площад "Независимост“ пред Съдебната палата в морската столица. "Протестираме, за да има реални промени в Наказателния кодекс спрямо извършителите на тези злодеяния. Протестираме, за да се спре тази агресия спрямо безгласните.

Ще настояваме извършителите на престъпленията срещу животните да получават ефективни присъди. Ще се борим и за възстановяването на "Зоополиция“ в структурите на МВР, за да има обективно разследване и представяне на доказателства за престъпленията пред прокуратурата“, коментара организатора на акцият Стефан Курдов, председател на сдружение "Зоопатрули“. Той призовава всички, които обичат животните и не са съгласни със зачестилите престъпления да се присъединят в протеста.

