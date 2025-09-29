Д ве кметици – Силвия Кръстева на Чирен и Петрана Ангелкова на Паволче, поведоха хорото на Валентин Велчев на фестивала „Тумба-лумба, иха-ха“.

Рециталът на изпълнителя на химна на Северозапада „От Враца до Дунава“ бе черешката на тортата на второто издание на форума под звездите на Чирен. Повечето от градоначалниците в района се събраха за официалното откриване, а кметът на Челопек Тихомир Тошев поздрави лично музиканта, пял на техния празник предишната година.

Настроение

Второто издание на фестивала вече има национален характер и превърна селото в пъстър център на българските традиции. Над 300 участници от повече от 20 танцови клуба и фолклорни формации от цялата страна представиха песни, хора и обичаи. Празникът бе официално открит от кмета на Враца Калин Каменов, който пожела на участници и гости незабравими емоции и много настроение. Кметът на с. Чирен Силвия Христова и председателят на читалище „Пробуждане 1906“ Георги Врабчев изразиха благодарност към партньорите и всички, допринесли за организацията на събитието. На него присъстваха още зам.-кметът Александър Владимиров и общински съветници.

Ревю

Фестивалът обедини разнообразни инициативи, като детски работилници „От времето на баба“; кулинарни демонстрации „Знам от баба“; етнографска изложба на ЕК „Св. Софроний Врачански“ – Враца, „Свила свети, като слънце!“; модно ревю на автентични народни носии; базари и дегустации на прочутото чиренско овче сирене и други местни продукти. Кулминацията и двете вечери бяха нощна хорoтека под звездите – с пъстри хора, надигравания и много емоции. Александър Александров-Алекс, Ансамбъл „Мездра“ на Мирослав Аспарухов, Етрополската духова музика и други също обраха овациите на публиката с изпълненията си