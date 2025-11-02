Н еизвестен запис на легендарния ни певец Аспарух Лешников е открила д-р Веселина Узунова, която наскоро написа първата биографична книга за тенора.

Това се е случило при почистване на Регионалния исторически музей в Хасково, където авторката е главен уредник в отдел „Етнография“. Благодарение на режисьора Ники Скерлев уникалният запис е дигитализиран 90 г. по-късно и откъс от него може да се чуе на сайта на музея.

Случайно

Случайността понякога се оказва най-верният съюзник на историческите открития. Докато работи по изследванията си, д-р Веселина Узунова попада на магнетофонна лента с неизвестни записи, които хвърлят нова светлина върху творчеството на певеца.

На лентата звучи мелодичен френски шансон, вероятно записан в Германия през 30-те години на миналия век – период, в който Лешников създава повечето си солови изпълнения. „Това откритие е неоспоримо доказателство, че той е изпълнявал не само джаз и суинг на английски, за които вече разполагаме със заглавия и имена на композитори, но и френски шансони – жанр, който досега не бе документиран в неговия репертоар“, казва тя.

Милувки

Песента със заглавие Le secret de tes caresses („Тайната на твоите милувки“) е написана от Хенри Варна и Марк Каб по музика на Сержио Ала през 1935 г. В интернет обаче може да се открие единствено в изпълнение на френския певец Тино Роси от 1936 г.

Направеният от Анатолий Радев и Дария Василева анализ на двете изпълнения обаче показва, че записът от загадъчната магнетофонна лента е безспорно от грамофонна плоча на Аспарух Лешников. Кога Ари е направил този запис, пускана ли е неговата плоча в продажба и още много въпроси предстоят да бъдат изяснени. Изследванията ще се насочат към проследяване на творческия му път във Франция, където, както се оказва, той е оставил следа, която тепърва предстои да бъде разкрита. Откритието не само допълва музикалния портрет на Ари, но и отваря врата към нови изследвания, които могат да пренапишат историята на българското присъствие в европейската музикална сцена от първата половина на XX век.

Плоча

„Направо не можех да повярвам, като чух гласа на Аспарух Лешников. Предполагам, че песента му е предложена от нейните автори. Певецът обаче е бил доста наивен и не е могъл да балансира добре между изкуството и бизнеса и според мен е оставил мениджмънта на своята съпруга Делфин и нейното семейство в Англия. Възможно е да са се полакомили за по-големи комисиони, след като песента е записана и произведена на плоча, която обаче не е пусната за продажби и съответно не е разпространена. Затова авторите са дали творбата си на друг певец, тъй като не получават никакви авторски права от нея“, коментира пред „Телеграф“ д-р Узунова. И по начина на изпълнение, и чисто визуално изглежда, че Тино Роси е имитирал Аспарух Лешников, който по това време е много популярен във Франция с „Комедиен хармонист“. Заради завистта на колегите му от секстета агентите им не дават на Ари да развива самостоятелната си кариера, която вече в България е много успешна.

Ари с по-силен тон

Тино Роси е френски певец, популярен през първата половина на ХХ век. Гласът му е топъл, мелодичен, с плавно вибрато, често изпълнява романтични песни. Аспарух Лешников-Ари е български тенор, активен в Германия, има солиден класически учебник на гласа, може да носи по-драматичен и оперален нюанс. Сравнителната характеристика между двата записа, направена от варненеца Андари, показва, че тонът на гласа на Тино Роси е по-мек, по-нежен, топъл, с умерено вибрато. На българина е по-резонантен, с по-силен фронт, може да има по-голяма динамика. По отношение на произношението – френското е с по-плавен фразиран стил, акцент и артикулация, които благоприятстват романтичната жанрова стилистика. Немско-български стил, вероятно по-силен акцент в интонациите, има по-класическа техника на вокализация. Интерпретация и израз - Тино Роси често пее с интимност, с чувство за нежност и лекота, а Ари може да внесе по-голяма драма, по-силен тон, по-солиден вокален резонанс, може би повече изпълнителска дисциплина от класическия водовъртеж.

Снимат филм по книгата

Книгата на д-р Веселина Узунова „Целувам ви, Аспарух Лешников“ предизвиква все по-голям интерес. Вече има идея да се заснеме пълнометражен документален филм по нея, а докато се чакат подробностите, авторката продължава да се отзовава на поканите на различни културни институти из страната да я представя лично. На 5 ноември (вторник) тя ще гостува в Асеновград по покана на местната библиотека. Освен че ще разкаже любопитни подробности от живота на певеца, съвременните му почитатели ще могат и да се сдобият с луксозното издание на биографията.

Лео Богдановски