Мария Грънчарова най-после е успяла да вземе правата на един от хитовете на италианската легенда Джани Моранди, похвали се пред „Телеграф“ самата тя.

Заради това с цели 8 г. се е забавило издаването на първия и единствен диск на баща й – незабравимия Борислав Грънчаров.

Борислав Грънчаров (1943-2017)

Елеонора

Албумът вече е факт от каталога на „Поли саунд“, а скоро ще бъде и във всички интернет платформи. „Осем години носех сърчицето си в шепи, че не мога да изпълня последното желание на татко – да издам диска му. Затова не можех да повярвам, че най-после се случи. Като го взех за пръв път в ръцете си, направо се разревах“, сподели пред „Телеграф“ дъщеря му. Почти всички песни са презаписани наново с Димитър Гетов, а последните записи ги е направил, когато вече бил болен. „Всичките му хитове са т.нар. преводни песни.

Първият му диск с избрани песни

По соца нямаше много достъп до западна култура, а баща ми основно работеше навън и като се връщаше, носеше актуалните световни шлагери. За да ги запише тук, трябваше да имат български текстове. Най-популярни станаха „Елеонора“ и „Светла магия“ в дует с Маргарита Хранова. Много ни забави да уредим правата за музиката. Те се държат от стари компании, които или връщат отговор след 1-2 г., или въобще не ти отговарят. Но ето че най-после се случи“, разказа Мария. “Elenore” е оригинална песен на американската група The Turtles (“Костенурките“) от 1968 г. Още същата година Джани Моранди прави кавър на италиански - Scende la pioggia, а две лета по-късно я изпява и у нас Борислав Грънчаров с българския текст от Надежда Захариева - „Елеонора“. За юбилейния си концерт в зала 1 на НДК по случай 40 г. на сцената през 2004 г. певецът я изпя в дует с Орлин Горанов. „На мен също ми е любима и сега, когато имам вече правата, съм решила да направя един нов дует с татко - този път виртуален, именно на „Елеонора“, издаде Грънчарова.

Светлана

Останалите песни в диска са само от български автори. Включени са дуети с Йорданка Христова, Мими Иванова и Маргарита Хранова. Мария дори е присъствала на записа на дуета с Хранова „Светла магия“, а преди това и заедно с баща си са харесали тази песен. Мария призна, че майка й Светла не харесвала подбора на песните в диска. „Причината за това са правата на кавърите, а и такова е било времето, такива са били песните, както тя ги нарича - комунистически. Но пък има една песен за нея - „Светлана“, на която баща ми лично е написал музиката и текста. Направил я е още щом се е влюбил в нея, дори още не е била бременна с мен по това време. Тя всъщност е Светла, но при Светлана звукът е по-отворен и по-напевно става. Всъщност повечето от песните и аз не ги знаех, защото са правени преди аз да се родя“, признава денс дивата.

Картичка за автографи

Най-новата композиция в колекцията е „Биле разделно“ от Стефан Димитров и Маргарита Петкова. „Много интересно – намерих я в интернет в изпълнение на Богдана Карадочева. По същия начин чух, че и Панайот Панайотов е записвал „Аз се върнах“. В нея се пее „Синът ми отдавна спи“ и заради това често ме питат дали всъщност Борислав Грънчаров има и син някъде. Не, няма, аз съм единственото му дете. Данчето Христова пък пее „Молитва“ от Тончо Русев и Дамян Дамянов. Много ми е интересна историята на „Трябва да се видим“, по-известна като „Радиото пускам против самота“. Освен на татко, има още две версии на Росица Кирилова – веднъж с Георги Христов и втори път с актьора Георги Мамалев“, разказва Мария Грънчарова.

Не довършва плоча в Германия

Борислав Грънчаров има една-единствена дългосвиреща грамофонна плоча, издадена от „Балкантон“. Следващата е трябвало да излезе в Германия. „Много искаха да го наложат, но от българска страна го спряха и не му дадоха тази възможност да работи там. На негово място пратиха Кидика, но го върнаха обратно, защото си искаха баща ми. Сакън да не го оставят да не се върне. А може би някаква завист, не знам.

Трио Бо Бо Бо Борис Гуджунов, Боян Иванов и Борислав Грънчаров

Албумът му беше готов с 11 песни и му оставаше да запише последната, 12-ата, когато трябваше да се върне в България, и така пропадна издаването. Много са му завиждали и пречили за чужбина по дирекциите тука, сигурно защото изкарваше много пари. А си отиде със социална пенсия 120 лв. Жалка история. При положение че е носил на държавата импресарско право десетки хиляди долари. Филхармонията тук се издържаше със средствата, които той носеше от Финландия, Германия и Австрия“, споделя дъщеря му Мария. „Балкантон“ издава още няколко малки плочи на Борислав Грънчаров, както и касета на „Бо Бо Бо“ през 1995 г. 15 г. общият проект с Борис Гуджунов и Боян Иванов се преиздава и на диск.

Лео Богдановски