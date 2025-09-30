Ч етвъртият сезон на „Шербет от боровинки“ по Show TV се озова в центъра на голяма полемика. Всичко започна с излизането на епизод 104, който предизвика доста шум в социалните мрежи.

Особено внимание беше привлечено от сцена с участието на Сила Тюркоглу и Батухан Бозкурт Юзгюлеч, която изобразява романтична връзка между Доа и мъжа на Нурсема - Фираз. Този епизод предизвика бурни протести и над 11 000 официални оплаквания относно сюжета.

В отговор на общественото недоволство Gold Film, компанията, продуцираща сериала, публикува официално изявление относно спорната сцена. Това обаче не успокои възмутената общественост – в социалните мрежи се разгърна мащабна кампания с искане сериалът да бъде спрян. Ситуацията ескалира, след като RTÜK обяви разследване и евентуални съдебни действия срещу проекта.

В резултат на това продуцентите решиха да направят драстични промени. Gold Film проведе спешна среща със сценаристите, след което беше решено сценарият за eпизод 105 да бъде напълно пренаписан. Трейлърът на планирания епизод беше премахнат от всички медии, а водещите сценаристи на проекта Мелис Чивелек и Зейнеп Гюр се захванаха да преправят сюжета.

Според последните информации сцената, представяща романтичната връзка между Доа и Фираз, ще бъде представена в нов формат – като сън на един от героите. Най-вероятните кандидати за ролята на „сънуващия“ герой са Нурсема или Ниляй. Снимките на преработените сцени в момента продължават. Нов трейлър за епизод 105 все още не е публикуван.

Баланс

Продуцентите обещават скоро да споделят подробности, но съдбата на сериала остава неясна. Зрителите продължават активно да обсъждат ситуацията в социалните мрежи, докато създателите на сериала се намират в трудна ситуация, опитвайки се да намерят баланс между артистичната си визия и общественото търсене.

Междувременно сценаристката на сериала Мерве Гьонтем беше задържана. Оказа се, че арестът й няма общо с получените оплаквания, а е заради противоречиви изявления, които е направила преди няколко години. Турските активисти обаче едва сега си ги припомниха.

Проституция

Преди четири години Мерве е интервюирана в YouTube. Когато разговорът се насочва към момичета, които нямат ценностна система и са готови да проституират за прехраната си, Гьонтем неочаквано заявява, че не вижда нищо лошо в това.

„Момичетата са намерили забавен начин да сбъднат мечтите си. Правят секс за пари, какво лошо има в това! Условията в страната ги мотивират“, каза Мерви. Някои турски активисти обаче изразиха опасения, че младите жени могат да интерпретират думите на Мерве като призив за платен разврат и затова поискаха щателно разследване на Гьонтем. Така задържането ѝ сега по никакъв начин не е свързано с действията на цензурата по отношение на „Шербет от боровинки“.

*Мерве Гьонтем е третият сценарист на популярния турски сериал. Тя е работила със Зейнеп Гюр и Мелис Чивелек по няколко епизода на „Шербет от боровинки“, след което е излязла в отпуск по майчинство и едва наскоро се е завърнала на снимачната площадка на популярния сериал. Много турски фенове смятат, че Гьонтем е обвинена именно заради скандалния сюжет в четвърти сезон, поради което арестът ѝ се случва чак сега - четири години след това интервю. Въпреки това екипът на продукцията на сериала не е направил официално изявление по този въпрос.

Кристи Петрова