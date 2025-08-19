Т ронът на крал Артур пламна и предизвика безпокойство в Единбург, предаде CNN.

Изгасналият вулкан в пламъци и дим, надвиснал над шотландската столица, е накарал мнозина да потърсят сигурност в отдалечени райони на града или направо да избягат по-далеч.

Авалон

Мястото от столетия е наричано от местните Трона на Артур (Arthur’s Seat), така е влязло и в туристическите справочници. Всъщност то е изгаснал вулкан и се издига на 251 м над морското равнище, а в полите му е разположен Единбург. Легендата гласи, че преди столетия това е била столицата на крал Артур Камелот и е била на митичния остров Авалон, който с времето се е съединил с по-големия британски остров.

Сега този хълм е в огън и се наложи пожарникари и доброволци да гасят пламъците.

Някои дори предположиха, че самият вулкан се е събудил. А това според местните поверия се смята за много лоша поличба, която вещае хаос, бедствия и войни. Други пък твърдят, че имало древно пророчество, според което вулканът бил всъщност заспалият огромен и мъдър дракон, който съветвал мага Мерлин и помагал на Артур да донесе справедливост на света, като пребори хаоса. И пробуждането вещае нова ера на благоденствие и правда, но преди това ще заличи злините.

Сега пламнаха треви, храсти и дървета по хълма, но пожарникарите овладяха огъня. Оказа се, че вулканът все още спи. Но пък някои са склонни да виждат поличба в тези пожари отгоре, които са най-силни в последните години. Сухата растителност по заспалия вулкан е горяла през 2019, 2020 и 2022 г.

Извънземни

Според теорията за извънземни в древността и тук имат пръст пришълци от далечни светове и други измерения. Дори една от версиите гласи как Мерлин всъщност е извънземен, дошъл да помага на истинския крал. И точно на този вулкан е била базата на извънземните или на съществата от друго измерение.

Местните легенди разказват, че в този вулкан е скрит не само истинският трон на крал Артур, но и останките от Кръглата маса, след като тя била счупена. Има дори легенди, че Свещеният Граал е там, след като рицарите на Кръглата маса го открили. Но пък при него други легенди го отнасят на различни места.

Има геологически данни как в определени периоди от историята Трона на Артур с околностите наистина е бил остров, отдалечен от Британия. Така че Авалон може наистина да е съществувал, поне като географска единица. Възможно е вулканът да е възприеман от древните като огнедишащ дракон.

Ковчези

Колкото и да е странно, пещерите на хълма Трона на Артур и до ден днешен не са добре проучени. През 1836 г. пет момчета преследват зайци и попадат в пещера в хълма, където откриват странни предмети. Там е имало 17 миниатюрни гроба, а в тях са погребани малки дървени фигурки. Но какво е тяхното предназначение, остава загадка и до днес. Най-широко разпространеното мнение е, че са имали някаква цел, свързана с магии.

Проучването установило, че куклите били изработени много умело от един майстор и били положени на пет рафта, все едно става реч за живи същества. Всяка дървена кукла е облечена в малки дрехи, ушити по мярка.

Предполага се, че всъщност е имало 20 малки ковчега и 20 кукли в тях, но три така и не са открити. По това време куклите се превърнали в сензация. Много шотландци се страхували, че това е някакъв кървав езически вуду култ или дело на сатанисти.

Според друга версия това е демонологията от Средновековието. Някои пък предполагат, че това са много стари ритуали още от времената на келтите. И че саксите по този начин усмирявали душите на загубените си роднини, които са загинали в морски бедствия.

Според една от версиите тези кукли в ковчезите са символични трофеи на маниаците Бърк и Хеър, които през 1828 г. извършват серия от убийства.

Факт, че и в наши дни Трона на Артур се използва за различни ритуали.

Някои казват как планината щяла да се отвори и от нея да излезе истинският трон на краля, а това щяло да възвести нова епоха. Преди време дори се чакаше това да стане с навлизането на Плутон във Водолей, което се случи миналата година. И по този начин щяла да бъде възвестена новата ера.

Около това място витаят всякакви легенди и слухове, фантазията силно работи, но повечето сериозни изследователи смятат, че дори в най-странните полети на мисълта има реалистично зрънце истина, която може да ни отведе към по-добро познание.

Георги П. Димитров