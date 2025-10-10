С редно около 100 лева на човек излиза ден на море през следващото лято, ако резервираме сега. Толкова струва престоят в тризвезден хотел със закуска и вечеря на Халкидики в Гърция. Малко по-скъпо излиза лятната почивка със самолет и с пакет ол инклузив.

МОРЕ НА ПОЛОВИН ЦЕНА до края на юни!

Например в момента се предлага на ранни записвания петзведен хотел в Дидим, Турция, на база олинклузив за 160 лева на ден на човек. Засега много изгодни са почивките в Тунис, а до края на октомври цените са намалени с 30%. Офертите за там започват от 800 лева на човек за 7 нощувки на база ол инклузив с полети и трансфери. Това прави 118 лева на ден на човек.

У нас

Някои от родните хотели пуснаха намаления за ранни записвания, като условието е резервация да бъде направена до март следващата година. Цената на човек в хотел в Созопол е от 142 лв. до 229 лева на база ол инклузив в зависимост от периода на почивката, като най-скъп е пикът на сезона - юли и август. За ранни записвания пък може да се направи резервация с 10% отстъпка, или с между 14 и 23 лв.

Увеличение

При някои от хотелите има увеличение на цените за следващото лято спрямо сегашното. Така например за хотел в Турция цената на пакет за 7 нощувки е с 80-90 лева по-висока на човек, или с около 5% по-скъпо, коментира туроператорът Пламен Панчев пред „Телеграф“.

На въпрос колко по-ниска е цената, ако резервираме сега, той сподели, че спестяването не е голямо, но пък ранното записване гарантира място в предпочитан хотел. Има хотели, които са изгодни, предлагат добро качество и бързо се изчерпват местата в тях. Най-търсени са почивките за периода от 15 до 30 юни и 1 -15 септември. Обичайно бързо се запълват стаите и по време на националните празници, когато има и повече почивни дни. От моя опит хората, които си запазват лятна почивка от предната година, са не повече от 30 на сто от всички направени резервации.

Според него обаче при резервации на по-късен етап или месец преди пътуването рискувате да направите компромис както с хотела, така и с по-високата цена.

Елена Иванова