Х аос във въздушния транспорт в Европа се очаква заради руските дронове, използвани във войната в Украйна.

„Те ще продължат да причиняват сериозни смущения в самолетния трафик и това ще продължи години наред“, предупреди Майкъл О'Лийри, главен изпълнителен директор на Ryanair, авиокомпанията с най-много превозени пътници и най-много самолетодвижения от и до летището в София. Изявлението му дойде на фона на инцидента в Полша, при който руски дронове навлязоха на нейна територия, а изтребители ги свалиха, като останки паднаха в жилищни зони. В събота и Румъния вдигна изтребители след навлизане на дрон във въздушното ѝ пространство.

Инцидентът в Полша доведе до затваряне на редица полски летища, което се отрази мигновено на целия въздушен трафик в Европа. Причината е начинът, по който работят основно нискотарифните авиокомпании. При тях често един самолет изпълнява много полети на ден между много на брой летища. Това води дотам, че смущения в една държава могат веднага да се отразят в друга, дори и далечна, и в крайна сметка да се обърка трафикът на целия континент.

„Това ще бъде постоянен проблем за всички авиокомпании и за европейските граждани през следващите години“, заяви О’Лийри. Той нарече действията на Москва „руско побутване“ и „игра с Европа“ и настоя за твърд отговор от страна на Европейския съюз и САЩ, включително под формата на санкции. Той похвали бързата реакция на полските авиационни власти и Европейската агенция за авиационна безопасност. „Това е сигнал за събуждане за Европа и НАТО,“ подчерта той. Според О'Лийри проблемът не е за безопасността на полетите, а за точността им и възможностите за непланирани закъснения и отмени. В деня на инцидента в Полша 40% от полетите на превозвача са били със закъснение при обичайно ниво от около 10% дневно. Закъсненията са се „разпространили“ от Полша към Скандинавия, Балтийските държави и Германия. „Наблюдаваме дронова активност и в Балтика. Очакваме още смущения, освен ако ЕС и Белият дом не заемат твърда позиция“, каза О’Лиъри.

Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, заяви премиерът Росен Желязков. Той добави, че това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО. Желязков изрази надежда, че „Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти над Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен“. „Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на НАТО и нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин“, посочи още министър-председателят.

Деян Дянков