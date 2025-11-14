С ъединените щати направиха неочаквано изключение за България от тежките санкции срещу руския гигант „Лукойл“! Министерството на финансите във Вашингтон официално обяви, че четири ключови компании в България могат да продължат работа, въпреки ударите срещу московската корпорация.

В списъка влизат:

рафинерията в Бургас,

мрежата от бензиностанции,

производителят на авиационно гориво,

всички данъчни складове у нас.

Отсрочката важи до 29 април, но идва с условие: българските структури нямат право да работят с останалите санкционирани подразделения на „Лукойл“ по света.

В същото време от компанията признаха, че водят преговори за продажба на международните си активи. Според източници интерес проявява американският инвестиционен гигант „Карлайл“, което може да доведе до най-голямата енергийна сделка на Балканите.

Междувременно и Великобритания се включи в спасителната операция за България – Лондон издаде специален лиценз, позволяващ на бизнесите и банките да работят с „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ до февруари 2026 г.

Санкциите срещу руските петролни колоси „Лукойл“ и „Роснефт“ бяха въведени заради участието им във финансирането на войната в Украйна. Но засега България получава време и въздух, за да не изпадне в енергийна криза.