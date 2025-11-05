С ътресения на пазара на горива не се очакват, нито повишаване на цените на горивата след наложените от САЩ санкции за руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев след обявяването им на 23 октомври. Той обясни, че има достатъчно количества горива на пазара, всичко е осигурено и бензиностанциите работят.

Проверка

Средните цени на масовите горива по бензиностанциите в България са се увеличили с между 1 и 7 стотинки на литър за 12-те дни от обявяването на санкциите, показа проверка на „Телеграф“ в сайта Фуело.нет.

Бензин А95, който се е продавал на средна цена от 2,37 лв. за литър, към 3-4 ноември вече се предлага средно по 2,39 лв., което е поскъпване само с 2 ст. На тази дата бензинът върви на цена между 2,10 лв. и 2,67 лв. в различните търговски обекти.

При дизела съобщението за санкциите към руските петролни компании го заварват при 2,36 лв. средна цена. Тя се вдига до 2,43 лв. към 3 ноември. При това гориво поскъпването е средно със 7 ст. Пропан-бутанът се е продавал на средна цена от 1,10 лв./литър. Следва поскъпване, но само средно с 1 стотинка до 1,11 ст.

Преди една година българите са зареждали колите си с по-скъпи горива. Масовият А95 е струвал средно 2,49 лв., което е около 10 стотинки по-скъпо от сегашната му цена. Разликата между средната цена на дизела - 2,47 лв. към 3 ноември 2024 г. и 3 ноември 2025 г., е 4 ст., в момента той струва средно 2,43 лв. Автогазът все още е по-евтин с 12 ст. средно в сравнение с преди година, когато е бил 1,23 лв.

Запаси

България има запаси на горива в Държавния резерв за три месеца след граничната дата, от която влиза в сила санкцията на 21 ноември. Обмислят се защитни варианти, за да се избегнат евентуални проблеми в пазара на горивата. Въпреки възможната вече обявена продажба на „Лукойл Нефтохим“ и на неговите бензиностанции назначаване на специален управител на рафинерията, български търговци на горива подготвят и варианти за по-експедитивен внос от трети страни. Това съобщи заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров пред БНТ.

Според него особеният управител на „Нефтохим -Бургас“ може да управлява паричните потоци и България да гарантира пред САЩ, че печалбата на рафинерията не отива в Русия.

