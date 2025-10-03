С кандал около парите от Плана за възстановяване! Европейската комисия отказа да преведе около 200 милиона евро, защото не вярва, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е достатъчно независима и деполитизирана.

„Това не е въпрос на избор на ръководство, а на концепцията за съществуването ѝ“, обясни вицепремиерът Томислав Дончев. По думите му проблемът е политически и изисква стабилно мнозинство в парламента.

Въпреки задържането на част от сумата, България очаква скоро да получи 440 млн. евро, а на 2 октомври правителството е подало искане за трето плащане от 1,6 млрд. евро.

Финансовият министър Теменужка Петкова увери, че средствата по ПВУ се изпълняват с ускорени темпове и страната вече е разплатила над 1,8 млрд. лв.

Правосъдният министър Георги Георгиев припомни, че пари по ПВУ идват само срещу реформи, а именно те ще решат съдбата на задържаните милиони.