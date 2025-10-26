С мяната на Наталия Киселова и предстояща ротация на председателя на Народното събрание беше приета със 100 гласа "за", 3 "въздържали се" и 2 "против" на Националния съвет на БСП, предаде БГНЕС.

Националният съвет на БСП обсъди предлаганата ротация на председател на Народното събрание от коалиционните партньори в управлението ГЕРБ-СДС и ИТН.

"Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност на поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа.

Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на политиките договорени в него“, каза лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров.

На съвета не присъства председателят на НС доц. Наталия Киселова. Тя заяви, че ще приеме всяко решение. Киселова подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

От ГЕРБ-СДС смятат да предложат за председател на НС Рая Назарян.

*Източник: БНР