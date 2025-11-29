В ъпреки че в събота дъждът постепенно ще спира, почивните дни няма да са подходящи за разходка в планината и гората, защото ще е мокро и кално, каза дежурният синоптик при НИМХ Марияна Попова пред „Телеграф“.

Температурите ще са по-високи от обичайното за сезона, като по-ниски ще са в Западна България, а по-високи на изток и край Черноморието. Средните минимални ще са между 3-8 градуса, а средните дневни от 7 до 12 градуса, но по-топло ще е на изток.

Облачност

В неделя до обяд дъждът ще спре навсякъде. Облачността ще се разкъса в нощта срещу понеделник, а през деня ще е слънчево. На запад сутрините термометърът ще се движи около и под нулата, а през деня между 9 и 14 градуса.

Вторник, сряда и четвъртък ще са без валежи, но с малко повече облаци, а сутрин ще има ниска облачност, мъгли, намалена видимост за цялата страна в равнините. Температурите сутрин ще са близки до нулата, минус 4 до минус 1, а дневните зависят от задържането на мъглата, но средно ще са от 8 до 13 градуса, където е ясно, ще стигат до 15 градуса. Времето до четвъртък ще е тихо, а в навечерието на Никулден (6 декември) идва нова вълна от валежи според Марияна Попова.

Светлана Трифоновска