Б ургас започна деня с две катастрофи в рамките само на няколко часа, съобщиха от полицията. В резултат – двама тийнейджъри и млада мотористка се озоваха в болница.

Първият инцидент се развил около 12:36 ч. на кръстовището между улиците „Уилям Гладстон“ и „Сан Стефано“.

55-годишна украинска шофьорка зад волана на „Рено Сандеро“ взела завой надясно и буквално помела двама 15-годишни момчета, движещи се с тротинетка в зона, предназначена само за пешеходци.

Тийнейджърите били откарани в УМБАЛ–Бургас. За щастие – без тежки травми. Управлявалият тротинетката се разминал невредим, а неговият спътник получил контузия на лакътя.

Вторият удар станал около 14:41 ч. на кръстовището „Стефан Стамболов“ и „Проф. Яким Якимов“.

51-годишен мъж от село Маринка, управляващ товарен „Ситроен Джъмпер“, отнел предимство и блъснал движещия се правилно мотоциклет „Сузуки“ с чужда регистрация.

На мотора била 27-годишна жена от средномахаленското село Средна махала. След удара тя получила контузия на лявата длан и също се озовала в болница, където била прегледана и освободена за домашно лечение.

Бургаските пътища отново доказаха, че една секунда невнимание може да доведе до инцидент. Полицията призовава за повишено внимание както на шофьорите, така и на пешеходците.