С амо на 53-годишна възраст почина българският филмов продуцент Веселин Караджов. Тъжната новина съобщи актьорът Башар Рахал във Facebook.
Караджов е сред утвърдените имена в българската и международната филмова индустрия. Кариерата му започва през 2007 г., когато се включва като асистент на снимачна площадка у нас в продукция на калифорнийската компания „New Image“.
През годините той изгражда впечатляващо портфолио и се превръща в ключова фигура за реализацията на редица холивудски проекти в България. Сред тях са касови хитове като „300: Възходът на една империя“, „Непобедимите 3“, „Код: Ангелът“ и много други.