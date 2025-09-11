Т ол камери насред полето може да наказват водачи, сякаш са извършили нарушение в град, където глобите са много по-жестоки.

Причината е в това, че за контрол по средната скорост са сертифицирани включително и участъци, които включват едновременно градска и извънградска част.

Отсечки

Камерите на тол системата на пътната агенция започнаха официално да снимат и пращат материалите за нарушения към МВР от 7 септември. Оттам обявиха, че вече 22 участъка от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост. Проверка на „Телеграф“ показа, че всъщност става дума за 11 участъка, които от пътната агенция просто публикуват по два във всяка посока. Участъците включват пътя между две тол рамки, които ще засичат времето, за което даден автомобил е преминал, и в случай на нарушение ще препратят информацията към МВР за издаване на електронен фиш.

Участъците, с които реално започва глобяването за средна скорост, са по два на магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по един на Северната скоростна тангента на София и на шосетата София-Варна, София-Плевен, Русе-Шумен и старото шосе София-Кулата. От пътната агенция обявиха, че сертификацията на нови отсечки продължава и те ще се увеличават.

Вариации

През подготвителния период за включването на тол камерите от пътната агенция бяха информирали, че за средна скорост ще се сертифицират само участъци, в които има постоянно ограничение на скоростта. Проверка на „Телеграф“ показа, че повечето участъци наистина са такива. Дори и да има вариращи ограничения на скоростта, това само по себе си не пречи да се засече средна скорост, за което се вземат предвид всички налични ограничения. Не така стои въпросът обаче, ако вариращите ограничения са в населено и извън населено място.

Смесено

Проверка на „Телеграф“ показа, че в момента поне две от отсечките обхващат както извънградска, така и част в населено място, като в единия от случаите едната камера дори е в самото населено място. Такъв например е участъкът от тетевенското село Български извор до угърчинското Сопот. Участъкът обхваща дълга отсечка с извънградско ограничение от 90 км/ч за леките автомобили, както и няколко километра през самото село, където ограничението е 50 км/ч. В случая камерата е в населеното място на няколко метра след табелката на населеното място. Същият е случаят и с участъка Кочериново-Слатино по стария път София-Кулата, който е с ограничение 90 км/ч. Там в средата на участъка пътят минава през село Мурсалево, където ограничението е 50 км/ч.

Законът

Разликата е ключова, тъй като по закон у нас глобите за превишаване на скоростта са много по-високи в населено място. Така например при превишение с до 40 км/ч глобата е 400 лв. в населено място и 300 лв. извън населено. Над 40 км/ч пък разликата става значителна. В населено място глобата е 600 лв. плюс два месеца отнемане на книжката. Същевременно за същото нарушение извън населено място наказанието е по-леко – само глоба от 400 лв. За шофьорите на камиони или автобуси разликата е още по-голяма. Същевременно обаче пътната агенция не разполага с технически механизъм, по който да узнае къде точно е превишавал скоростта нарушителят – в селото или извън него. Според юристи това създава риск издаваните в тези участъци електронни фишове масово да падат в съда. Не върши работа и записаното в закона, че за място на нарушението ще се счита втората камера по посока на движение. Според юристи текстът е изцяло технически и е записан с цел нормата да отговаря на изискванията на Закона за административните нарушения и наказания, който изисква за всяко нарушение да се запише конкретно място. Директното му прилагане би значело колите в една посока да се глобяват по различен начин от колите в другата.

Отговори

„Телеграф“ попита АПИ и МВР как ще се санкционират водачите в тези участъци. От МВР посочиха, че имат договореност с пътната агенция по въпроса за временните и частичните ограничения – че те ще се вземат предвид, като това ще намалява и максимално допустимата средна скорост. Що се отнася до това – в населено или извън населено място ще се води нарушението, от МВР обясниха, че това не е тяхно решение и те няма да имат думата. „При нас пристигат материалите от Агенция „Пътна инфраструктура“ със становище за конкретна санкция, които ние не тълкуваме, а директно издаваме електронен фиш“, обясниха за „Телеграф“ от Главна дирекция „Национална полиция“. До редакционното приключване на броя от пътната агенция не отговориха на въпросите ни.

Приложение в телефона следи да не ни наказват

Приложение на един от родните телекоми дава възможност за следене на средна скорост в реално време. Новата функционалност е достъпна през смартфон и таблет и намалява рисковете от пътни инциденти и глоби за превишена скорост. То автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост, и в реално време показва предупреждения на шофьора за текущата скорост и средната скорост на движение, както и за оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка. Приложението изчислява и препоръчва каква моментна скорост трябва да спазва водачът, за да не бъде глобен. Проверка на „Телеграф“ показа, че това е първото приложение с такава функция, като водачите очакват същото да се случи в най-скоро време и с най-използваното онлайн приложение по пътищата у нас – Waze

Деян Дянков