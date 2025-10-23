Р ано е да се говори за състоянието на прокурор Иво Илиев. Не искаме да създаваме истерия. Нека семейството се успокои, доколкото може. Ще бъде направено всичко възможно в разследването. Разчитаме на колегите от МВР. Това съобщи зам. градският прокурор на София и говорител на СГП Десислава Петрова пред „Телеграф“.

Маскиран мъж преби с чук бившия зам. градски прокурор на София и настоящ прокурор в СГП Иво Илиев пред гаража на дома му в столичния кв. „Малинова долина“ в понеделник вечерта. Магистратът е с опасност за живота в реанимацията на болница „Токуда“.

„Иззети са записите на всички охранителни камери в широк периметър около кооперацията, в която живее Иво Илиев. Всичко, което е трябвало да се каже, е казано, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии“, заяви вчера вътрешният министър Даниел Митов.

И допълни: „Само и единствено от резултатите от разследването и когато стане ясно какъв е случаят, можем да правим изводи за какво е знак. В момента, докато случаят не е изяснен, не можем да правим изводи“, допълни Даниел Митов.

Още във вторник бе образувано досъдебно производство за опит за убийство. Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди на Главна дирекция „Охрана“ да осигури охрана на Иво Илиев, семейството му и негов колега, с когото е работил. В болницата е поставен охранителен пост.

Искането за охрана на другия магистрат е подадено до правосъдния министър и до градския прокурор на София още във вторник.

С помощта на този магистрат най-вероятно ще бъде събрана информация, касаеща разследването на нападението над Иво Илиев. Като зам. градски прокурор на София той отговаряше за криминалния отдел в СГП и координираше работата по разследванията на тежки престъпления. След пенсионирането на ръководителя на СГП Илиана Илиева Илиев напусна поста на заместник по свое желание и е само прокурор в СГП.

През 2024 г. Илиев е бил охраняван от ГДО заради получени заплахи, но след време охраната му е била свалена по негово искане.

