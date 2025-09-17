Баба иска да й се обработи снимката с фотошоп в КАТ, видя „Телеграф“.

Клипът е качен в ТикТок и вече има над 2700 харесвания.

60-годишната жена е застанала на гишето, където се взимат документите, и протестира, че снимката й е „ужасна“.

„Аз съм на 60 години, а на тази снимка изглеждам на 160 години. Как може да не обработват снимките поне малко от малко“, крещи бабата.

През цялото време в клипа се вижда, че служителката запазва спокойствие и обяснява нормално, че на всеки човек снимката е такава и няма функция за обработка.

„Нямате никакво съображение. Когато се снимах имах зъби, а сега нямам. Как ще покажа този документ пред хората“, възмущава се още жената.

Чакащите на опашката гледат сеира с удоволствие.