В ратичка в закона е позволила законното строителството на хотел върху установения като незаконен колектор за вода в курорта "Елените". Това каза регионалният министър Иван Иванов.

СЛЕД ДЪЖД - КАЧУЛКА: Търсят има ли застрояване по всички дерета и реки по Черноморието

Близо две седмици след наводнението, при което загинаха четирима души, властите нямат отговор как е възможно да се допусне това.

"Ние сме установили два незаконни строежа - аквапаркът и незаконната корекция на реката, бетонното корито и нейното закриване. Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж върху това съоръжение, което е незаконно. Намерили са вратички в закона, приемали са го поетапно, за да избегнат приемането на този обект от ДНСК. Законите са ясни пределно, другото е, че не се спазват".

Министър Иванов отклони въпроса за наличието на незаконно сметище в района на "Елените", което и да е евентуална причина за трагедията.

"Това не от компетенцията на МРРБ, това е от компетенцията на Министерството на околната среда и водите и съответните Регионални инспекции по околна среда и води. Те си извършват в момента своите проверки. Аз съм разпоредил, вървят проверки дали има други строежи по речни дерета, което по закон е недопустимо, но някой по някакъв начин е избегнал", посочи министърът.

*Източник: БНР