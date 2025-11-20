Д нес е организиран пореден протест срещу "зелената зона" във Варна, която влезе в сила от 20 ноември.

Акцията на гражданското недоволство е насрочена за 16:30 ч. пред сградата на Общината.

Хората недоволстват от недостатъчното места за паркиране в новата зона и лошата инфраструктура в града.

Варненеци настояват за прозрачност, разумни облекчения и регулации, които работят за хората, а не срещу тях.

Любомир Славов