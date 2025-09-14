М ащабна промяна в трафика и пътната безопасност в София се очаква да се случи с окончателното откриване на магистрала „Европа“ днес, като Божурище, Банкя и „Люлин“ ще я усетят най-силно.

Магистралата с обща дължина 63 км (със Северната скоростна тангента, ССТ) бе започната през 2013 г., а целта ѝ е да свърже столичния околовръстен път с ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия. Днес в експлоатация се пуска последният участък от нея – 14 км от пътен възел „Храбърско“ до околовръстния път на София. В участъка има три пътни възела – „Хераково“, „Костинброд-Волуяк“ и „Мрамор“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Задръствания

Реално най-голямо отражение пускането на новата отсечка ще има за движението в Банкя, Божурище и „Люлин“. Очаква се след изместването на транзитния трафик на тировете да намалеят задръстванията на пътния възел на околовръстния път и бул. „Европа“/„Сливница“. „Заради колоните от камиони пътуването в сутрешния пик в посока центъра на София отнемаше с до половин час повече. Наши съседи си зарязаха къщата и се изместиха в апартамент в „Люлин“, за да не им се налага всяка сутрин да висят в задръстване с камионите. От светофара на „Метро“ до околовръстното е ад“, сподели за „Телеграф“ Георги Мирославов от Божурище.

Безопасност

Отражение се очаква и за безопасността на движението, тъй като ще намалеят рисковите съприкосновения между леки автомобили и градски транспорт с тежкотоварния маршрут Европа-Азия. Предвижда се и подобряване на чистотата на въздуха в района заради елиминирането на движението на тировете от урбанизираната среда, съобщиха от АПИ.

След пускането на магистралата наименованието ССТ официално ще отпадне, като 15-те км от западната дъга на околовръстния път до АМ „Хемус“ стават част от АМ „Европа“. След откриването за пръв път в България ще има изцяло магистрален маршрут от граница до граница – от тази с Турция и до тази със Сърбия.

Деян Дянков