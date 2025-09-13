Г решката в Русе е, че МВР избърза с коментара. Можеше само да изкаже съпричастност. И когато имаме всички факти и обстоятелства- да говори. Но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията.

Борисов разкритикува действията на МВР заради, по думите му, „прибързаното” изявление по темата. Според лидера на ГЕРБ това се е случило заради разнопосочната информация, която е излязла още в първите часове.

„Грешката беше, че МВР избърза Който и човек да е бил нападнат и лежи в болница, дори и на затворник - ние осъждаме, ако се случи такова нещо. Сутринта говори областният управител, после говори кметът и всеки разказва по някаква версия - в това намирам първоначалната им грешка. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-годишни младежи да го бият - върху това също трябва да разсъждава МВР“, коментира той.

Борисов осъди публикация на депутата Любен Дилов. „Прочетоха ми какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли“, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Случаят в Русе е и сред темите на петия вот на недоверие, който беше внесен с подписите на ПП–ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи” (АПС). Борисов беше категоричен – внесеният вот от ППДБ изключва възможността за подкрепа от ГЕРБ на общ кандидат на президентските избори.

„Мисля, че Мирчев каза - и Борисов да гласува срещу правителството … Добре, ще ги накарам депутатите да гласуват, ще падне правителство. Всички ме упрекват, че не позволявам на ГЕРБ да гласува имунитети. Те дават ли си сметка че като излязат да говорят срещу правителството мога да се събудя с друг акъл”, каза Борисов и припомни, че е обещал четири годишен мандат на партньорите си а и смята, че е изключително важно правителството да остане стабилно, заради тежката международна ситуация, като визира свалените дронове в Полша.

В ГЕРБ аз съм началникът - това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник.

По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. „Казват, че водата се краде - тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма“, коментира Борисов темата с безводието в страната.