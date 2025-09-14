С естрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун – Ким Йо Чон – предупреди, че предстоящите съвместни военни учения на САЩ, Япония и Южна Корея представляват „безразсъдна демонстрация на сила“, която ще доведе до „лоши резултати“, предаде АФП, цитирайки държавната агенция KCNA.

Маневрите ще се проведат от 15 до 19 септември край остров Чеджу и ще включват военноморски, въздушни и противоракетни операции. Освен това Сеул и Вашингтон ще проведат и компютърно симулирано учение за интегриране на военните си ресурси.

„Безразсъдното показване на сила от тяхна страна на погрешното място – в близост до КНДР – неизбежно ще им донесе лоши последици“, заяви Ким Йо Чон.

Пхенян отдавна осъжда подобни съвместни учения, като ги определя като подготовка за инвазия. Изявлението идва дни след като Ким Чен Ун посети оръжейни изследователски обекти и заяви, че страната му ще развива едновременно ядрените и конвенционалните си сили.

След провала на преговорите със САЩ през 2019 г. Северна Корея категорично отхвърля идеята да се откаже от ядрения си арсенал и вече се обявява за „необратимо“ ядрена държава. Войната в Украйна допълнително засили връзките ѝ с Русия, като Пхенян изпрати хиляди войници да воюват на страната на Москва. Миналата година двете страни подписаха договор за взаимна отбрана по време на визита на Владимир Путин в Северна Корея.