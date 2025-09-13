С транен човешки череп с рог, открит в Гърция, само на няколко километра от нашата граница, стряска народа и не дава мира на учените.

Тези дни бе пуснато и ново изследване, според което този череп е бил на човекоподобно същество, което е живяло в интервал отпреди 300 до 700 хиляди години. Предположението на британски учени е, че не става въпрос за извънземно въпреки множеството подобни разсъждения, но това не го прави по-малко мистериозно.

Овца

Черепът се намира в пещера, открита от овца през 1959 г. Добичето с изследователски дух влиза в пещерата край селото Петралона, в западната част на Халкидическия полуостров. Тя била последвана от пастира си и той оповестил за откритието на карстовата пещера.

До 1913 г. в българските карти названието на селото е Телекели и в него живее мохамеданско население, но след като тази част от Егейска Македония минава под гръцко управление, помаците са изселени и се сменя името на селото, което през 1927 г. става Петралона.

През 1960 г. в проучване са открити множество останки от древни хора, но най-смущаващата е на въпросния рогат череп, който сякаш е вграден в стената.

Пришълци

След откриването се зареждат различни предположения, в това число и за наличието на извънземни. Те са много подходящи за обяснение, защото според теорията за извънземни в древността много от смятаните за богове всъщност са били пришълци. А и има твърдения, че извънземните са използвали своето ДНК, за да направят различни видове хора и най-успешен се е оказал вариантът с хомо сапиенс – тоест със съвременния човек.

Но нито една теория не успява приемливо да обясни как точно черепът е вграден в стената. Пещерата е пълна със сталактити, сталагмити и сталактони (съединение на сталактити и сталагмити от тавана до пода). Ново изследване сочи, че човешкото същество, което е притежавало черепа, е живяло преди 300 хиляди години. Но тук има друг съществен проблем, защото по този начин сталактитите, които евентуално са вкопали черепа и от тях се е образувал рогът на главата, е трябвало да растат със скорост, в пъти по-голяма от приетата за нормална. Дори и да се предположи, че черепът е на 700 хиляди години, то пак скоростно е трябвало да се образува калцирането му.

Ясно е, че притежателят е бил човешко същество, но не е хомо сапиенс (който преди 700 хиляди години не би трябвало да е съществувал по приетата научна теория). Не е и на неандерталец, макар че по нашите земи и на Балканския полуостров изобщо се предполага, че неандерталци са живели. Най-вероятно черепът е принадлежал на млад, в разцвета на силите си мъж.

Калцит

В новото проучване, публикувано онлайн на 14 август в Journal of Human Evolution, изследователите датират калцита (минерална форма на калциев карбонат, често срещана в пещери), стърчащ от черепа, и установяват, че е на поне 277 хиляди години, но много вероятно и на 700 хиляди. Тоест това си е доста широк диапазон, но поне този път е изследван самият рог.

Резултатите подкрепят някои предишни предположения, че индивидът от Петралона е живял на Балканите през плейстоцена (геоложка епоха с последния ледников период, започваща преди 2,56 млн. години и свършваща преди около 12 хиляди години). Обитавал е Европа заедно с неандерталците, но е бил част от различна човешка група с общо название Homo heidelbergensis – Хайделбергски човек.

Трябва да споменем, че при предаването на музея в Солун калцитът, тоест рогът, който е стърчал от челото, е отстранен, но е запазен. На черепа обаче липсва долната челюст. Смята се, че през плейстоцена Балканите са били покрити с гори и е имало много по-малки колебания в годишните температури. В пещерата с рогатия череп е намерено и огнище, което е ползвано от древните хора.

Хайделберг

Според една от теориите хайделбергските човеци в Европа еволюират в неандерталците, а хайделбергците в Африка стават хомо сапиенси.

Пред Live Science съавторът на изследването Крис Стрингър, палеоантрополог в Природонаучния музей в Лондон, обяснява, че данните за откриването на черепа са оскъдни, но има доказателства в подкрепа на идеята, че той е бил залепен за стената чрез калцитни наслоявания – същия вид, който е стърчал от черепа. Тоест сталактитите са си го хванали отвсякъде.

Според общоприетото научно схващане Хайделбергският човек (Homo heidelbergensis) е живял преди между 600 до 300 хиляди години. Твърди се, че е еволюирал в Африка, но някои популации са се заселили в Европа преди около 500 хиляди години, съобщава Daily Mail. Видът е бил достатъчно умел, за да ловува големи животни за храна, като е възможно и кожите да са били широко използвани за облекло и постелки, особено в по-студените райони.

Хайделбергският човек се отличава от предшествениците си с по-голям размер на мозъчната кухина. Типичният обем на черепа му е 1100-1400 кубични сантиметра, сходен със средните стойности за съвременния човек (1350 кубични сантиметра). Средният ръст е бил по-снажен, отколкото на съвременния човек – около 1,8 м, а и тялото му е по-мускулесто от тялото на Homo sapiens.

Хайделбергският човек използва характерните за ранния палеолит примитивни каменни сечива. Белези по костите на елени, слонове, носорози и коне показват, че месото, което е консумирал, е било рязано. Сравнително нови находки подсказват, че хайделбергският човек може би е първият от рода Homo, който погребва мъртвите си, но това все още е само хипотеза. Според някои изследователи той дори използвал примитивни форми на езика, които по-късно ще доразвие съвременният човек. Не са открити форми на изкуство или по-сложни сечива, свързани с хайделбергския човек, макар да има предположения, че някои рисунки може би не са на неандерталци, а на хайделбергските хора.

Определено е правел каменни сечива и дори накити от черупки, кости или камъчета, но и това са само хипотези.

Теза

Ако се приеме тезата за извънземни в древността, то тогава може спокойно да се направи спекулацията как рогатият човек от Гърция е бил въпросният скок в еволюцията. И извънземните са си правели експерименти с различни видове човешки същества – хайделбергци, неандерталци, денисовци и т.н., за да стигнат най-накрая до съвременния вариант.

Друга спекулация пък е, виждайки рога на мъжа в Петралона, че оттам идва идеята за поникването на рога след изневяра. Може би жена му му е изневерила и са му пораснали рога. Но това, разбира се, само в теорията на черния и тотално ненаучен хумор.

Георги П. Димитров