П резидентът на Непал Рам Чандра Пау-дел разпусна парламента и свика нови избори на 5 март, предадоха свтовните агенции, писа БНР. Това става седмица след смъртоносното насилие, което завърши с назначаването на първата жена министър-председател на страната.

Съобщението дойде само часове след като Паудел назначи бившия главен съдия Сушила Карки за правителствен ръководител на страната.

Антикорупционните протести, в които участниците са най-вече хора, родени в началото на този век, принудиха премиера Шарма Оли във вторник да подаде оставка.

Карки беше назначена след два дни на интензивни преговори между Паудел, началника на армията и лидерите на протестите.

Южният съсед на Непал - Индия, заяви, че се надява, развитието на събитията да помогне за насърчаване на мира и стабилността.

Протестите в цялата страна бяха предизвикани от забраната на социални медии, която след това беше отменена.

Насилието утихна едва след като Оли подаде оставка. По време на вълненията загинаха най-малко 51 души, а над 1 300 бяха ранени.