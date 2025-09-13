3500 лева заплата предлагат фирми от София на художници и готвачи.

Това са сред най-атрактивните възнаграждения, обявени от работодатели чрез електронната борса на Агенцията по заетостта.

Художникът, на когото се предлага тлъстата заплата, обаче не трябва да се изявява само с четката, а да има стабилни компютърни умения. От него се очаква да създава графични ефекти за компютърна игра. Той ще работи в тясно сътрудничество със софтуерните и арт екипите. Договорът му ще бъде безсрочен, а работното време е стандартното от 8 часа. Висше образование не се изисква, но е нужно да говори добре английски език.

Столично заведение също предлага 3500 лева заплата на помощник-готвач, който приготвя заготовки и салати в студена кухня. Специални умения не се изискват.

Местата за IT специалисти продължават да бъдат най-атрактивни от гледна точка на заплатата. Най-високата заплата в е-борсата обаче не е за софтуерен специалист, а за експерт по логистика. Столична фирма търси човек, който да заеме длъжността, като предлага 6200 лева възнаграждение.

Офертата на друга столична компания за подобна длъжност пък е за 3200 лева. В същото време разработчици на софтуер се търсят срещу 4000-4600 лева. Администратор на компютърни системи се наема на 4 бона заплата.

Работа на компютър осигурява около 4 бона заплата.

Специалисти

Подобни атрактивни възнаграждения се предлагат и за офис специалисти. Експерт по маркетинг и реклама се търси за 4000 лева заплата. 3300 лева ще получава специалист, който поддържа кореспонденцията с клиенти по мейл, чат и телефон. Особеното за тази позиция обаче е, че за да бъде нает във фирмата, кандидатът трябва да знае и азербайджански освен английски.

Владеенето на специфичен език осигурява работа в колцентър за над 3 бона заплата. Столична фирма предлага 3200 лева възнаграждение на служители, които говорят перфектно турски, нидерландски, португалски, норвежки или киргизки. Английският като втори език е задължителен.

Инженери, монтажници, електротехници или дърводелци са сред най-търсените служители, а тяхното възнаграждение е около средното. Инженер в строителството може да си осигури 3200 лева заплата. На дърводелци, монтажисти и електротехници се предлагат около 2500-3000 лева.

Касиери

Заплати под средното се дават на продавачи и охранители. За продавачи в магазин възнагражденията се движат в диапазона 1700-2500 лева. Касиерите в супермаркети взимат по-малко – около 1400-1500 лева. Охранителите пък се наемат срещу 1800-2300 лева.

Около 2100-2200 лева се предлагат на учители, които също много се търсят. Стартово възнаграждение за преподавател е над 2000 лв. бруто, а при 10 години трудов стаж възнаграждението става близо 3000 лв. Според запознати обаче тези места всъщност вече са заети, директорите са си избрали бъдещите учители, но заради нормативните изисквания са длъжни да обявят тези работни места и на борсата.

Най-нископлатените работници са хигиенисти и санитари. За тези дейности се предлага заплата, близка до минималната. Санитар в хоспис може да разчита на едва 1200 лева. В същото време работата не е никак привлекателна. Освен че трябва ежедневно да чисти помещенията и да сервира храната, санитарят трябва да се грижи и за личната хигиена на лежащо болните.

Помощник-възпитателите в детска градина също не са добре платени – те се наемат срещу 1400 лева. Работата им е обаче е много отговорна - заедно с учителките те отговарят за живота и здравето на децата. В длъжностната им характеристика влиза и редовно почистване на всички помещения в детското заведение.

Най-ниското възнаграждение, обявено на сайта на Агенцията по заетостта, обаче е за работа в Агенция „Митници“. Служителят ще работи на видеонаблюдение и бариера и ще се занимава с пропускателния режим. Срещу това му се предлага възнаграждение под минималната заплата – едва 930 лева за 12 часа смяна.

150 000 души са без работа

В бюрата по труда са обявени над 9000 свободни работни места

9585 свободни работни места се предлагат чрез електронната трудова борса на сайта на Агенцията по заетостта в момента. Към края на юли 2025 г. регистрираните безработни в страната са 150 060 души, а равнището на регистрираната безработица е 5,29% - с 0,10 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

През същия месец работодателите са заявили 8087 свободни работни места на първичния пазар.

Сред най-търсените професии са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци; персонал в сферата на персоналните услуги; стопански и административни служители; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал в производството на храни, облекло и дървени изделия.

Най-зле платени са санитарите

В Търново търсят гробари

Иван Първанов

В бюрата по труда в област Велико Търново основно се търсят специалисти за промишлеността.

Най-голям свободни работни места има за: заварчици, стругари, фрезисти, шлосери, елтехници, тенекеджии, монтажисти. Наред с тях се търси и неквалифициран персонал за общи работници в различни видове производство - пълначи в колбасарски цех, работници на поточна линия, работници в сладкарската промишленост.

Не липсват и традиционните кадри в хотелиерството и ресторантьорството - бармани, сервитьори, камериерки, готвачи и кухненски работници.

Сред по-интересните и любопитни работни места са тези за гробари, санитари, лекари в спешна помощ, социални асистенти и физиотерапевти.

В нито една от обявите не е посочен размерът на месечната заплата.

Очевидно обаче няма желаещи да изпращат мъртъвците в последния им път, тъй като обявата за гробари стои вече няколко месеца.

Търсят камериерки и бармани по морето

Любомир Славов

Във Варна в момента най-търсени са кадри в сферата на образованието, споделя пред „Телеграф“ Габриела Димова, специалист за подбор на кадри в местна агенция. Особено актуални остават и позициите в хотелиерството и туризма.

По 1500 лв. средно взимат камериерките по хотелите, докато заплатите на бармани и сервитьори са около 2000 лв., а за готвачи над 3 хил. лв.

Заплащането зависи от размер и категория на хотела, като луксозните и големите комплекси често предлагат допълнителни стимули като ваучери за храна, транспорт, настаняване и др. Медицински кадри, заварчици, шивачки и продавачи също са в активен интерес за работодателите в града.

Средната обща месечна заплата за разработчици на софтуер във Варна е около 4000 лв. Възнаграждението се сформира на база опита и дейността, която извършват, като най-опитните от тях вземат и над 5 бона месечно, разкрива Димова.

София Симеонова