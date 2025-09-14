Галчев не е доволен от продукцията, която показва ЦСКА на Керкез

Б ившият капитан на ЦСКА Борис Галчев разбуни духовете след първата победа, която записаха "армейците". Явно неистовата радост, която лъхаше от играчи и шефове не му хареса. "Мен лично ме е срам. Кой разбрал, разбрал!", написа той във Фейсбук.

И десетки фенове го подкрепиха. "Прав си, няма какво да се радваме", коментират те. Галчев похвали единствено Петко Панайотов. "Голям гол", отсече бившият халф. За кратко той бе част и от Септември.

Както е известно, преди време Галчев обяви, че Марселино Кареасо не става за нищо и не може дори да свари боб в гърне.