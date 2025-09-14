„Сексът смъква напрежението, любовта го създава“ или „Никоя жена не получава оргазъм от търкане на кухненския под“ – това са само част от цитатите на известни и не чак дотам популярни автори на мисли.

Някои са откровено тъпи, други изглеждат такива, след като са извадени от контекста, а трети са брилянтно гениални. Начин за възпроизвеждане, път към духовно свързване или просто наслада за сетивата – на секса се гледа по различен начин от различните поколения и в различните култури. Най-интимното изживяване между хората обаче някак винаги е било и най-обсъжданото.

Известни писатели, активисти, актьори и актриси, певци и певици – те не се притесняват да зачекнат една тема табу и да споделят впечатленията си. Сексът е една от водещите сили в света. Той е удоволствие и продължаване на биологичния вид, изкуство и любов, разтърсващо и емоционално изживяване.

Ето и размислите на някои дами:

„Добрият секс е като добрия бридж. Ако нямаш добър партньор, по-добре да имаш добра ръка“ – Мей Уест, актриса

„Сексът е част от природата. Аз следвам природата“ – Мерилин Монро, актриса

„Сексът в Америка е мания. В други части на света е факт“ – Марлене Дитрих, певица и актриса

„Не знам нищо за секса, защото все бях омъжена“ – Жа Жа Габор, актриса и модел

„Литературата – творческата литература, – която не се занимава със секса, е немислима“ – Гъртруд Стайн, американска писателка

„Имам нужда от секс за чист тен, но предпочитам да го правя от любов“ – Джоан Крауфорд, актриса

„Сексът е лошо нещо, защото ти измачква дрехите“ – Джаки Кенеди, първа дама на САЩ

„Всичко, което наистина ни прави щастливи, е съвсем просто – любов, секс и храна!“ – Мерил Стрийп, актриса

„Само защото обществото, правителството и всичко друго е било различно преди 100 години, не означава, че хората не са правили секс, не са си бъркали в носа или не са псували“ – Кейт Уинслет, актриса

„В моята сексуална фантазия никой не ме обича заради ума ми“ – Нора Ефрон, писателка и режисьор

„Освободената жена е тази, която прави секс преди брака и работи след това“ – Глория Щайнем, активистка за правата на жените

„Самоуважение. Това би ме направило привлекателна. И това е тайната на добрия секс“ – Сюзън Зонтаг, писателка

„За жените най-добрият афродизиак са думите. G-точката е в ушите. Който я търси долу, си губи времето“ – Изабел Алиенде, писателка

„Никоя жена не получава оргазъм от търкане на кухненския под“ – Бети Фридан, активистка за правата на жените

„Никой не умира от липса на секс. Умираме от липса на любов” – Маргарет Атууд, писателка

„Не трябва да принуждавате секса да върши работата на любовта или любовта да върши работата на секса“ – Мери Маккарти, писателка

„Сексуалният акт, колкото и приятен да е, е Божията шега с човечеството“ – Бети Дейвис, актриса

„Нямам нужда от спалня, за да докажа своята женственост. Мога да предам също толкова сексапил, докато бера ябълки или стоя под дъжда“ – Одри Хепбърн, актриса

Ето и някои мъжки размисли:

„Не отхвърляйте мастурбирането – та това е секс с този, когото наистина обичаш“ – Уди Алън, режисьор и продуцент

„Моето момиче винаги се смее по време на секс, независимо от това какво чете“ – Стив Джобс, предприемач

„Вярвам, че сексът е от най-прекрасните и удивителни неща, които могат да се купят с пари“ – Том Кланси, писател

„На жените им трябват поводи за секс. На мъжете – само място“ – Били Кристъл, актьор и сценарист

„Бог е подарил на мъжа мозък и пенис, но му е налял малко кръв. И когато работи едното от тях, за другото не остава нищо“ – Роби Уилямс, изпълнител