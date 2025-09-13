А лла Пугачова не се бои от смъртта. Това призна самата прима на руската и съветска естрада в интервю за предаването "Кажи на Гордеева".

"Защо трябва да се боя? Не искам да съм немощна и не искам да има страшни болки, ето от това се боя", откровена е тя с водещата.

Любимката и на много българи споделя, че иска да си отиде от този свят в дълбока старост, сред своите близки и любими и да "угасне като свещ".

Определя този фатален момент като "красив" и се зарича : "така ще стане!".

На въпроса каква музика би искала да звучи на погребението ѝ, Алла Пугачова заявява категорично: "Само не и мои песни!".

Изглежда певицата отдавна мисли за края си, след като преди година дори си купи парцел за последния си дом и подплаши още тогава своите фенове дали нещо лошо не се случва с нея.

За щастие Алла е добре, показва добра кондиция и прекрасно чувство за хумор, когато говори за смъртта.

Росица Лаханова