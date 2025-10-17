П аметникът на деветимата гвардейци от 14-и пехотен македонски полк, издигнат на ГКПП Станке Лисичково на днешната граница с бившата югославска република Северна Македония, е обърнат на обратно при монтирането му след ремонта на пункта. Това стана ясно на редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници“, което се проведе в Областна администрация - Благоевград.

Подвиг

Гвардейците загиват геройски в боевете на 15 и 16 септември 1944 г. край намиращото се днес в пределите на РСМ село Звегор. Това са млади мъже, на възраст между 20 и 35 години – Асен и Златко Дерменджиеви, Асен Георгиев, Георги Грънчаров, Гаврил Толмачов, Емил Каймаков, Иван Бояджиев, Кирил Костадинов и Личо Иванов. Заедно с тях полагат кости още трима войници от полка. Те се сражават, за да осигурят безопасността на местното население и да помогнат за изтласкването на отстъпващата хитлеристка армия.

Символ

Преди ремонта на граничния пункт, който приключи през август 2025 г., лицето на паметния знак е било обърнато в посока на Северна Македония, а сега лицето му е към вътрешността на България. Военният паметник бе изтръгнат преди повече от година при ремонтните дейности и захвърлен край бившия Кореком. Представителите на община Благоевград съобщиха, че е констатирано неправилно монтиране и позициониране на паметника, издигнат на ГКПП Станке Лисичково през 60-те години на миналия век. След като комисията бе информирана, се взе решение да бъде сезирано и Министерството на отбраната. Монументът – символични криле с плоча с имената на героите – се превръща в място на поклонение за поколения благоевградчани. Всяка година тук се провеждат панихиди и поклонения, организирани от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и от обществени организации.

Владимир Симеонов