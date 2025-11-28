П ороят в община Симитли предизвика свличане на земни маси и камъни на няколко места. Заради интензивните и продължителни валежи е въведена временна забрана за обществено ползване на пътния участък между село Железница и село Церово, което е в община Благоевград. Засегнатата отсечка представлява сериозен риск за безопасното придвижване на моторни превозни средства и пешеходци.

На територията на общината е обявено бедствено положение. За осигуряване на достъпност и безопасно придвижване ще бъде организирано пропускане на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници, извършващи междуселски транспорт, както и специализиран превоз на деца и ученици.

Община Симитли призовава гражданите да се информират своевременно, да проявяват разбиране и да спазват всички въведени ограничения до нормализиране на пътната обстановка.