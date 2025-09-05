А рхеолозите от екипа на проф. Хитко Вачев са на път да открият гроба на прочутия светец Роман Търновски край Самоводене, след като втора година работят по разкриването на манастирски комплекс, в който е живял Теодосий Търновски и който е изграден от цар Иван Александър.

Ако вечният дом на св. Роман бъде намерен, ще е първият гроб на светец, разкрит по нашите ширини. За продължаване на разкопките към предполагаемото място и преддверието на църквата обаче има спънка. Великотърновската митрополия води дело срещу община Велико Търново с твърдението, че теренът, на който се извършват проучванията, е собственост на Православната църква. Делото е насрочено за 31 октомври.

Натиск

„Миналата година бяхме подложени на огромен натиск от Великотърновската митрополия и юристите. Бяха отправени писма до ГДБОП, кметството в Самоводене, музея и кмета на Велико Търново, че разкопките са незаконни. Защото разрешителните били фалшиви. След проверката се оказа, че няма никакви нарушения. Реших, че това ще спре, но атаките продължават. Има заведено дело срещу общината, че това е имот на Църквата. Надявам се съдът да е безпристрастен, защото това е паметник на културата“, сподели проф. Хитко Вачев пред в. „Борба“.

Според директора на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов най-близкият имот на Църквата е на 180 метра от мястото, което е измерено с най-съвременни геодезически уреди. Въпреки това нормалните археологически проучвания ще могат да продължат едва след края на процеса. В западна посока, където се предполага, че може да е гробът на св. Роман, обаче има общински път. Той също трябва да бъде преместен с нов ПУП.

Античност

Интересен надпис на над 20 века излезе при разкопките в античния град Хераклея Синтика, където е на терен екип, ръководен от професор д-р Людмил Вагалински. Веднага археолозите са потърсили съдействието на главен асистент д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, който да разчете написаното. А то звучи така: „Градският съвет (издигна) този паметник за Панклид, син на Зоил“.

„Предварителната датировка е от ІІ-І в. пр. Хр. „Вероятно става дума за отдаване на почит към благодетел на града, засега не знаем нищо друго за него“, коментира ръководителят на разкопките проф. Вагалински.

Надписът обаче потвърждава, че Хераклея Синтика се развива успешно през тези бурни години, белязани от налагането на римската власт в района, на периодични вражески нападения и тежка гражданска война в късната Римска република.

На новото откритие археолозите се натъкнаха при работата си във форума на древното селище. Пак там преди седмица намериха дясната ръка от голяма статуя на Херакъл, която е висока над човешки ръст. Тя бе открита при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика.