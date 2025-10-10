С влачище затвори пътя Русе - Бяла.
Шофьорите се пренасочват през Борово и Две могили до възстановяване на движението
Свличането на земна маса е по първокласния път I-5. Инцидентът е в участъка между Обретеник и Волово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
За движещите се автомобили в посока Русе е въведен обходен маршрут по третокласния път Борово - Две могили. Пътуващите в посока Бяла нямат ограничение на движението.
Участъкът е обозначен с пътни знаци. Почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието, уточниха от АПИ.
Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват поставената сигнализация по обходния маршрут.