Б ащата да има право да ползва по-дълъг платен отпуск за раждане на дете, а не както е сега - едва 15 календарни дни, които трябва да се вземат наведнъж. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, внесени в парламента. Предлага се отпускът по бащинство да се използва според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от раждането на детето. Размерът на обезщетението, изплащан от Държавното обществено осигуряване, ще продължи да се предоставя по същия ред и размер както досега, пише още в мотивите към законопроекта.

Защита

В друго предложение, но в Закона за здравното осигуряване се предлага държавата да поеме здравните вноски на работниците, когато работодателят е в производство по несъстоятелност, в ликвидация или е прекратил дейността си, а служителят продължава да получава обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, предлагат от ПП-ДБ, които са внесли законопроект в Народното събрание. За целта се създава нова точка в закона, с която се предвижда в тези хипотези вноските да се заплашат за сметка на държавния бюджет, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се. За тези периоди няма да се прекъсват здравните права на засегнатите, пише още в законопроекта.

Известяване

Въвежда се още задължение за уведомяване на лицата при прекъсване на здравноосигурителните им права, което да става със съобщения по телефона или електронната поща. Друга промяна в закона предвижда НЗОК да уведомява гражданите по електронен път за извършени спрямо тях медицински дейности, като целта е така да се спрат фиктивните хоспитализации.

Владимир Христовски