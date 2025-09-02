„Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея“, каза премиерът Росен Желязков.

Той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

"Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото. Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи. Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания", коментира Желязков.

По думите му въвеждането на еврото следва да е планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.

Източник: NOVA