Л идерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подаде сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”. По думите му заради него без парно и топла вода за три месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, три училища и три детски градини.

Пеевски сигнализира Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от “Топлофикация София” зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици'', се казва в сигнала до Прокуратурата.

ЗАРАДИ ДРАМАТА С ПАРНОТО: 2 протеста блокираха "Цариградско шосе"!

''Кризата с парното в кв. “Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж'', коментира Делян Пеевски причините да сигнализира Прокуратурата.

''Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула, за да си събере дълга, който е над 2 млрд, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София'', настоява Пеевски.

Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми, смята лидерът.

Източник: NOVA