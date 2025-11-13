Ш ок и ужас за столичните шофьори! СОС прие двойното поскъпване на Синя и Зелена зона. Предложението беше на кмета Васил Терзиев и групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Според поправките, един час престой в Синя зона ще струва 2 евро, а в Зелена зона– 1 евро.

Годишният стикер за местните жители също скача рязко – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена.

Ако обаче имате втора кола, таксата ще е удвоена – 300 евро за синя и 200 евро за зелена зона.

С приетите предложения се разширяват и зоните – мярка, която ще започне постепенно от 2026 г.

Има и добра новина, която е, че засега поне не се предвижда обособяване на червена зона.