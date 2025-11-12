Н ов апарат позволява да се направи изключително прецизна диагностика на кожни тумори, като реално информацията, която той дава на лекаря, е сравнима с тази от биопсия.

„В случая говорим за оптична „виртуална биопсия“, която позволява анализ на кожата в реално време, без болка и без риск от белези“, коментира пред „Здраве с Телеграф“ проф. Петранка Троянова – началник на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. Тя уточни, че неинвазивният метод все още е в тестов период и макар да се прилага при пациенти, той се използва предимно за изследователски цели. В момента изследването се извършва основно в университетски центрове, тъй като технологията е нова и все още скъпа. Очаква се след натрупване на повече клинични данни методът да бъде въведен по-широко в ежедневната медицинска практика.

Реално

„Това е уникален оптичен метод, който ни позволява да виждаме структурата на тъканите на живо, в реално време. Говорим за отражателна (Reflectance) конфокална (Confocal) микроскопия (Microscopy) (RCM). Методът използва отразена лазерна светлина от тъканите, без да е необходимо оцветяване, лъчът е фокусиран в една точка, което позволява много висока резолюция на изображенията, слой по слой и се визуализират микроструктурите“, разясни проф. Троянова, която презентира иновацията и по време на националната среща, организирана от фондация „МОСТ“ в края на септември.

Методът позволява изследване на тъканите без вземане на материал и без хирургична намеса. По този начин пациентите са лишени от болка, риск от инфекция и образуване на белези, характерни за традиционната биопсия.

Диагностика

Този вид изследвания и прегледи са изключително полезни за диагностиката на кожните тумори, които са най-често срещаните онкологични заболявания и засягат еднакво мъже и жени. Немеланомните кожни карциноми обикновено са свързани с ниска смъртност, но заболяемостта е висока и често води до обезобразяване и сериозен дискомфорт. Малигненият меланом е много по-рядък, но остава туморът с най-висока смъртност сред кожните неоплазии. „Заболеваемостта от малигнен меланом у нас е около 5-6 нови случая на 100 000 души годишно, което е сходно със средните стойности за Европа“, уточнява проф. Троянова. Ранната диагностика е решаваща за изхода от лечението. Препоръчва се хората да се самонаблюдават и при появата на нова бенка, раничка или нетипично кожно образувание незабавно да потърсят консултация с дерматолог.

Отражателната конфокална микроскопия обаче се прилага и в други области на медицината и най-често в офталмологията. Освен това тя е в помощ на невролози и патолози.

Людмил Христов