Б ойко Борисов изригна срещу президента Румен Радев, обвинявайки го, че умишлено е забавил решението за дерогацията на „Лукойл“.
„Радев направи всичко възможно да забави процеса – това ни отне седмица за реакция! Но гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. САЩ са наш партньор и OFAC приветства действията ни!“, заяви лидерът на ГЕРБ пред журналисти в парламента.
Президентът наложи вето на промените в закона за „Лукойл”
Борисов увери, че след преодоляване на ветото, още следващата седмица ще има окончателно решение и нов управител на „Лукойл“.
Той подчерта, че санкциите идват от Вашингтон, а не от София:
„Не ние искахме промени в „Лукойл“ – действаме по принуда, защото САЩ наложиха санкциите.“
Бившият премиер разкри още, че е инструктирал Теменужка Петкова да проведе разговори с двете банки, обслужващи бензиностанциите на компанията, за да няма проблеми с разплащанията.
Борисов: Може да останем без гориво!
Борисов категорично отрече слуховете, че има общо с евентуална сделка за рафинерията:
„Нито аз, нито Пеевски, нито който и да е може да си позволи да купи такава рафинерия.“
На финала лидерът на ГЕРБ се пошегува и с държавния бюджет, като заяви, че план-сметката вече е готова и ще бъде внесена в парламента, независимо дали мине през Тристранния съвет:
„Чакахме първо в Америка да приемат техния бюджет“, усмихна се Борисов.