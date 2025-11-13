Б ойко Борисов изригна срещу президента Румен Радев, обвинявайки го, че умишлено е забавил решението за дерогацията на „Лукойл“.

„Радев направи всичко възможно да забави процеса – това ни отне седмица за реакция! Но гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. САЩ са наш партньор и OFAC приветства действията ни!“, заяви лидерът на ГЕРБ пред журналисти в парламента.

Президентът наложи вето на промените в закона за „Лукойл”

Борисов увери, че след преодоляване на ветото, още следващата седмица ще има окончателно решение и нов управител на „Лукойл“.

Той подчерта, че санкциите идват от Вашингтон, а не от София:

„Не ние искахме промени в „Лукойл“ – действаме по принуда, защото САЩ наложиха санкциите.“

Бившият премиер разкри още, че е инструктирал Теменужка Петкова да проведе разговори с двете банки, обслужващи бензиностанциите на компанията, за да няма проблеми с разплащанията.

Борисов: Може да останем без гориво!

Борисов категорично отрече слуховете, че има общо с евентуална сделка за рафинерията:

„Нито аз, нито Пеевски, нито който и да е може да си позволи да купи такава рафинерия.“

На финала лидерът на ГЕРБ се пошегува и с държавния бюджет, като заяви, че план-сметката вече е готова и ще бъде внесена в парламента, независимо дали мине през Тристранния съвет: