Grüne Woche (Зелената седмица) в Берлин, което е най-голямото изложение за храни, отбелязва своята 100-годишнина от 16 до 25 януари, съобщиха от пресцентъра на панаира. Основан през 1926 г., търговският панаир се е развил от местно селскостопанско изложение във водещ международен търговски панаир за храни, селско стопанство и градинарство. „В продължение на един век търговският панаир отразява тенденциите в хранителната индустрия и техническите разработки през времето“, казва Ларс Йегер, директор на Grüne Woche. „Тази година посетителите могат да очакват особено разнообразна програма със силно международно участие. Със седем процента повече изложбена площ вкусовете на света ще бъдат изложени под радиокулата на Берлин“. Мекленбург-Предна Померания е партньор за юбилейната година.

Карети

Grüne Woche посвещава отделна зала на своята стогодишнина. В зала 26a са изложени исторически селскостопански превозни средства като карети и колесния трактор Fordson от 1926 г., редом с високотехнологични превозни средства. Те илюстрират бързата индустриализация на селското стопанство. Наред с други неща, бъчварницата Messerschmidt от Ной-Зитау, близо до Берлин, ще предоставя поглед върху стария занаят. Голям екран ще показва кадри от 100 години Grüne Woche. Под мотото „Вавилон Берлин“ залата за цветята през 2026 г. също се позовава на произхода на Grüne Woche: този път тя е проектирана изцяло в стила на 20-те години на миналия век.

В тази юбилейна година идеологическите спонсори представят разнообразна програма. Под мотото „Осигуряване на хранителни запаси. Опазване на природата“, Германската асоциация на фермерите (DBV) предоставя практически поглед върху настоящите и бъдещите предизвикателства в селското стопанство в ErlebnisBauernhof (Фермата за приключения). Федерацията на германската хранително-вкусова промишленост (BVE) и Германската хранителна асоциация канят посетителите на съвместния си щанд под мотото „Бъдещето е вкусно“, за да обменят идеи и да участват в интерактивни формати по теми, свързани с хранително-вкусовата промишленост. Секторът на търговията с храни на дребно ще бъде представен от компании като Schwarz Group, Rewe, Edeka и Aldi Süd.

Тринадесет федерални провинции ще участват в изложението Grüne Woche 2026, като Шлезвиг-Холщайн ще се присъедини за първи път тази година. Северен Рейн-Вестфалия ще представи региона Мюнстерланд като акцент. Берлин като домакин ще бъде по-голям и ще има повече изложители. Кот д'Ивоар ще направи своя дебют на Grüne Woche. Западноафриканската страна е един от най-големите износители на какао в света. Хърватия, Малта и Украйна също ще се завърнат с официално участие за първи път. Нидерландия празнува годишнина, след като е била представена на панаира в продължение на 75 години и е първият международен изложител през 1951 г.

Екскурзии

Под мотото „Вода. Реколта. Нашето бъдеще“ международни експерти от науката, бизнеса, политиката и гражданското общество ще се срещнат от 14 до 17 януари 2026 г. за Глобалния форум за прехрана и земеделие (GFFA) в City Cube. Разговорите и панелите ще се фокусират върху това как да се защитят водните ресурси и да се осигурят хранителните доставки. Акцентът на GFFA е Берлинската конференция на министрите на земеделието. На 17 януари повече от 60 министри на земеделието ще се срещнат на Берлинския изложбен площад по покана на Федералното министерство на прехраната, земеделието и селските райони (BMLEH), което също ще има собствена зала на Grüne Woche. Федералното министерство на околната среда, опазването на климата, опазването на природата и ядрената безопасност (BMUKN) и Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) също ще имат свои собствени щандове.

Grüne Woche предлага на търговските посетители нова услуга: тематично подбрани обиколки, фокусирани върху иновации и бъдещи решения, ще отведат заинтересованите посетители до изложители и стартиращи компании от агротехнологичния и хранително-вкусовия сектор. Екскурзоводските обиколки предлагат компактен преглед на текущите развития и насърчават професионалния обмен.

От комбуча до котешка тоалетна

Новият тематичен остров ZERO и биозала с асоциации на производители е в зала 27 с около 20 щанда. Предложенията варират от семинари за повторна употреба и здравословни, натурални закуски до вегански биочаши. Представени са също Световната награда за комбуча 2025, компостируема котешка тоалетна и щандове на асоциации за хуманно отношение към животните. Планът е изложителите да се представят на търговски панаир, изработен от рециклирани стари гумени стелки. На 100-ната Зелена седмица отново ще има биозала. Под мотото „Изживейте био“ Федералната програма за биологично земеделие организира разнообразна програма в зала 22a. Там ще бъдат представители на биологичното земеделие и хранително-вкусовата промишленост, както и биоасоциациите Demeter, Naturland и Bioland. Заинтересованите посетители могат да разговарят с представители от цялата верига за създаване на стойност и да научат от първа ръка какво представлява биологичното земеделие.