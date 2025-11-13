Н оминираният за Грами певец Ейкън е арестуван след публикуване на снимка от престъплението.

Акон, чието истинско име е Алиаун Тиам, е бил арестуван в Джорджия на 7 ноември и е прекарал шест часа зад решетките, преди да бъде освободен, според затворническите досиета ot Розуел, Ню Мексико.

Документи показват, че музикантът е бил отведен в затвора на окръг ДеКалб от полицията в Шамбли, Джорджия, след като неговата Тесла е задействала аларма от охранителна камера, свързана със заповедта за арест в Розуел. В доклада си полицай Джошуа Роса подробно описа, че е забелязал превозното средство, паркирано пред Tint World, фирма за затъмняване на стъкла на Chamblee Dunwoody Road.

В разказа си Роса отбеляза, че Ейкън „не е оказал съпротива, като е запазил спокойствие“ и е казалана служителите, че е наясно с издадената заповед за арест срещу него. След претърсване Тиам е транспортиран до затвора на окръг ДеКалб, като по-късно шерифската служба потвърди пред TMZ, че са арестували изпълнителя, но „той вече е освободен от затвора“.