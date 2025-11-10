"Би Би Си Нюз" (BBC News) съобщи, че телевизията е получила писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп и в него той заплшава британската медийна корпорация, че ще я даде под съд заради спорния монтаж на негова реч в документален филм, излъчен седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От Би Би Си признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно. В документалния филм, излъчен миналата година, бяха съединени две отделни части от реч на Тръмп по начин, създаващ впечатлението, че на 6 януари преди четири години той сякаш призовава привържениците си да щурмуват Конгреса, отбелязва Ройтерс.

Вчера заради случая генералният директор на британската медия Тим Дейви и ръководителката на новините на Би Би Си Дебора Търнес подадоха оставка.  "Ще се запознаем с писмото и ще отговорим своевременно", заяви говорител на Би Би Си в имейл коментар до Ройтерс. 

Председателят на управителния съвет на Би Би Си Самир Шах заяви в интервю за "Би Би Си Нюз", че "обмисля" как да отговори на писмото на Тръмп. Помолен да коментира дали американският лидер ще заведе дело срещу Би Би Си, Шах отговори: "Все още не знам, но той е човек, който обича да води дела, така че трябва да сме подготвени за всяко възможно развитие". 

Засега няма коментар от Белия дом. 

